Националисты устроили акцию у офиса Зеленского

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Украинские националисты устроили акцию "Надо поговорить" у офиса президента Украины Владимира Зеленского, призвали его обеспечить информационную безопасность страны и арестовать Виктора Медведчука, с которым связывают телеканал NewsOne.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.

"Нужно понимать, что отмена телемоста... это лишь небольшой жест. Ключевая проблема заключается в том, что информационное поле пока все равно монополизируется такими антиукраинскими, недружественными для нас силами, все еще угрожают национальной безопасности. И теперь задача президента... предотвращать проявления любых посягательств на информационную безопасность. И, в первую очередь, принять соответствующие меры по отношению к лицу, которое монополизирует поле, и эту угрозу представляет. Я сейчас говорю о Викторе Медведчуке... Мы требуем взять его под арест", - цитирует агентство "Укринформ" юриста Нацкорпуса Виктора Шендибило.

По информации агентства, в акции приняли участие более сотни представителей "Национального корпуса" (партия создана на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела).