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РИА Новости

Националисты устроили акцию у офиса Зеленского

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Украинские националисты устроили акцию "Надо поговорить" у офиса президента Украины Владимира Зеленского, призвали его обеспечить информационную безопасность страны и арестовать Виктора Медведчука, с которым связывают телеканал NewsOne.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.
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"Сатана там правит бал". Украинский NewsOne отменил телемост с РоссиейУкраинский NewsOne отменил телемост с Москвой из-за угроз, поступающих журналистам. В эфире радио Sputnik эксперты прокомментировали сложившуюся ситуацию.
"Нужно понимать, что отмена телемоста... это лишь небольшой жест. Ключевая проблема заключается в том, что информационное поле пока все равно монополизируется такими антиукраинскими, недружественными для нас силами, все еще угрожают национальной безопасности. И теперь задача президента... предотвращать проявления любых посягательств на информационную безопасность. И, в первую очередь, принять соответствующие меры по отношению к лицу, которое монополизирует поле, и эту угрозу представляет. Я сейчас говорю о Викторе Медведчуке... Мы требуем взять его под арест", - цитирует агентство "Укринформ" юриста Нацкорпуса Виктора Шендибило.
По информации агентства, в акции приняли участие более сотни представителей "Национального корпуса" (партия создана на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела).
Как сообщил осенью 2018 года предыдущий владелец телеканала Евгений Мураев, новым собственником NewsOne стал депутат Тарас Козак. Он был заместителем главы общественной организации "Центр правового государства", а также движения "Украинский выбор", которыми руководит Виктор Медведчук. СМИ называют Козака "человеком Медведчука". Он входит в первую десятку списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на внеочередных выборах в Раду.
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Телемост Россия - УкраинаСитуация на УкраинеВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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