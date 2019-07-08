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РИА Новости

Атамбаев заявил, что не намерен идти на допрос

Вчера, 17:47
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© Фото : пресс-служба президента КРАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил в понедельник журналистам, что не намерен идти на допрос в МВД.
Ранее в МВД Киргизии сообщили РИА Новости, что вызвали Атамбаева на допрос 9 июля в главное следственное управление министерства внутренних дел в качестве свидетеля. Саму повестку сотрудники милиции вручили возле дома экс-президента Таалайбеку Усубалиеву - представителю Социал-демократической партии Киргизии, основателем которой является Атамбаев.
"Почему я должен идти в МВД? Я этих бумаг даже в руки брать не буду и читать не буду. Завтра на вас власть может возбудить дело за изнасилование, вы же не пойдете никуда", - заявил Атамбаев журналистам.
Экс-президент добавил, что ему приходит "много бумажек" и все он передает своему адвокату Сергею Слесареву.
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"Когда власти это шоу с выдвижением обвинений против меня делали, они вышли за пределы правового поля... Они нарушают конституцию. Я считаю, что вначале нужно вернуться в правовое поле. Все это следствие - это просто игры. Власть вышла за все рамки правового поля. Там не пахнет ни законом, ни правом", - констатировал бывший глава государства.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными. Он подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". При этом Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться, если его попытаются задержать.
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