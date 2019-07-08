Атамбаев заявил, что не намерен идти на допрос

БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил в понедельник журналистам, что не намерен идти на допрос в МВД.

Ранее в МВД Киргизии сообщили РИА Новости, что вызвали Атамбаева на допрос 9 июля в главное следственное управление министерства внутренних дел в качестве свидетеля. Саму повестку сотрудники милиции вручили возле дома экс-президента Таалайбеку Усубалиеву - представителю Социал-демократической партии Киргизии, основателем которой является Атамбаев.

"Почему я должен идти в МВД? Я этих бумаг даже в руки брать не буду и читать не буду. Завтра на вас власть может возбудить дело за изнасилование, вы же не пойдете никуда", - заявил Атамбаев журналистам.

Экс-президент добавил, что ему приходит "много бумажек" и все он передает своему адвокату Сергею Слесареву.

"Когда власти это шоу с выдвижением обвинений против меня делали, они вышли за пределы правового поля... Они нарушают конституцию. Я считаю, что вначале нужно вернуться в правовое поле. Все это следствие - это просто игры. Власть вышла за все рамки правового поля. Там не пахнет ни законом, ни правом", - констатировал бывший глава государства.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.