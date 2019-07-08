Глава КЧР прокомментировал назначение Евкурова замминистра обороны

НАЛЬЧИК, 8 июл - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов считает, что назначенному заместителем министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову на новой должности помогут его компетентность и ответственность.
В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. В понедельник Путин назначил Евкурова замминистра обороны России и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
"Много лет Юнус-Бек Баматгиреевич (Евкуров - ред.) с честью служил на благо Отечества и родной Ингушетии. Его грамотное руководство позволило республике встать на один уровень с передовыми субъектами нашей страны. Уверен, его компетентность, ответственность и бесконечная преданность интересам Российской Федерации будут очень востребованы на новом месте службы на благо России!" - написал Темрезов в своем аккаунте в соцсети Instagram.