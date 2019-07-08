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РИА Новости

Глава КЧР прокомментировал назначение Евкурова замминистра обороны

Вчера, 17:15
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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НАЛЬЧИК, 8 июл - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов считает, что назначенному заместителем министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову на новой должности помогут его компетентность и ответственность.
В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. В понедельник Путин назначил Евкурова замминистра обороны России и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
"Много лет Юнус-Бек Баматгиреевич (Евкуров - ред.) с честью служил на благо Отечества и родной Ингушетии. Его грамотное руководство позволило республике встать на один уровень с передовыми субъектами нашей страны. Уверен, его компетентность, ответственность и бесконечная преданность интересам Российской Федерации будут очень востребованы на новом месте службы на благо России!" - написал Темрезов в своем аккаунте в соцсети Instagram.
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Рашид ТемрезовЮнус-Бек ЕвкуровВладимир ПутинИнгушетияРоссияКарачаево-ЧеркесияПолитика
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