Украинский телеканал NewsOne



Как сообщается на сайте телеканала, NewsOne благодаря технологической системе камер Live U ведет трансляции из любой точки мира, непосредственно с места происшествия; освещает новости Украины и мира, предоставляет широкий спектр мнений от экспертов.

NewsOne представлен во всех кабельных сетях Украины и транслируется через спутник в форматах HD и SD. Спутниковое вещание телеканала осуществляется через спутник Аstra-4a на Украину, Европу и западно-европейскую часть России. NewsOne – украинский информационно-новостной телеканал и мультимедийная платформа на базе современного комплекса информационного вещания. 100% эфира обеспечивается собственным производством телеканала . Работает 24 часа семь дней в неделю.Как сообщается на сайте телеканала, NewsOne благодаря технологической системе камер Live U ведет трансляции из любой точки мира, непосредственно с места происшествия; освещает новости Украины и мира, предоставляет широкий спектр мнений от экспертов.NewsOne представлен во всех кабельных сетях Украины и транслируется через спутник в форматах HD и SD. Спутниковое вещание телеканала осуществляется через спутник Аstra-4a на Украину, Европу и западно-европейскую часть России.

Общее покрытие Украины – 84% зрителей страны составляет более 30 миллионов человек.

Эфир телеканала также наполняют информационные и аналитические программы: проект журналистских расследований "Радар", политическое ток-шоу "Украинский формат", ток-шоу "5 вопросов Вадиму Рабиновичу", "5 угол. Развитее", медицинская программа "Политика здоровья", проект портретных интервью "Личная территория" и др.

Телеканал занимает ведущие позиции по показателям просмотра информационных телеканалов Украины как в традиционном телевидении, так и в Интернете.

Аудитория телеканала старше 18 лет по всей Украине проявляет высокий интерес к эфирам "Украинского формата". В середине декабря 2018 года ее посмотрели почти 1,1 миллиона телезрителей.

NewsOne представлен вИнтернете в YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram.

На 1 июля 2019 года NewsOne закрепился в ТОП-10 общенациональных телеканалов, заняв седьмую позицию по результатам мониторинга по Киеву.

На 12 июля 2019 года телеканал запланировал проведение телемоста "Надо поговорить" между студиями каналов "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Он должен был пройти без политиков и без политики и стать диалогом между украинским и российским народами, поскольку около 70% жителей Украины ждут прямых переговоров с Россией.

Инициатива вызвала возмущение , в частности, в Верховной раде и Союзе журналистов Украины, а также в партии Петра Порошенко. Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал идею провести телемост с Россией дешевым, но опасным пиар-ходом. В адрес журналистов телеканала и их близких стали поступать угрозы, в том числе физической расправы. 8 июля телеканал NewsOne отказался от планов провести телемост. Тем не менее, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Следствие по делу против телеканала будет вести Служба безопасности Украины.