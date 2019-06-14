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РИА Новости

Владелец украинских телеканалов NewsOne и "112 Украина" купил телеканал ZIK

Вчера, 19:55
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Украинский политик Тарас Козак, который владеет телеканалами "112 Украина" и NewsOne, приобрел телеканала ZIK и стал владельцем его телевизионных вещателей - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".
"Украинский телезритель глубоко политизирован, требовательный зритель. Зритель, к которому необходимо относиться с большим уважением. Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг", - приводит слова Козака сайт телеканала "112 Украина" в пятницу.
По его словам, информационное вещание на Украине сейчас опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению.
"Получив ZIK я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "Новости", - добавил Козак.
Он отметил, что для развития и управления медиахолдинга он пригласил одного из самых сильных медиапродюсеров Украины - Алексея Семенова.
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
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Ситуация на УкраинеТарас КозакNewsOne112 УкраинаУкраинаВ мире
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