Владелец украинских телеканалов NewsOne и "112 Украина" купил телеканал ZIK

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Украинский политик Тарас Козак, который владеет телеканалами " Украинский политик Тарас Козак, который владеет телеканалами " 112 Украина " и NewsOne, приобрел телеканала ZIK и стал владельцем его телевизионных вещателей - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

"Украинский телезритель глубоко политизирован, требовательный зритель. Зритель, к которому необходимо относиться с большим уважением. Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг", - приводит слова Козака сайт телеканала "112 Украина" в пятницу.

По его словам, информационное вещание на Украине сейчас опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению.

"Получив ZIK я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "Новости", - добавил Козак.