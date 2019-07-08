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РИА Новости

СБУ будет вести следствие по делу канала, планировавшего телемост с Россией

Вчера, 15:09
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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Следствие по делу против украинского телеканала NewsOne, который планировал телемост с РФ, будет вести Служба безопасности Украины, сообщил на брифинге в понедельник генпрокурор Юрий Луценко.
Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы. Тем не менее, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.
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"Поручено провести безотлагательное следствие в этом эпизоде Службе безопасности Украины", - сказал Луценко журналистам, трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
По его словам, в качестве первоочередных следственных действий будет проведен допрос всех связанных с телеканалом должностных лиц. "Повестка к следователю на эту среду выписана как формальному собственнику народному депутату (Тарасу) Козаку, так и ряду должностных лиц телеканала, в частности, генеральному продюсеру телеканала Василию Голованову", - добавил Луценко.
Готовится также ходатайство об аресте счетов и активов телеканала NewsOne.
Луценко уточнил, что дело возбуждено как эпизод в рамках старого производства о госизмене.
Владимир Джабаров
Вчера, 13:49
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