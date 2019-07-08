Пресс-секретарь Гройсмана назвал обвинение вице-премьера политической игрой

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук отверг обвинения вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в том, что ее не пустили на саммит Украина – ЕС по указанию главы кабмина.
Двадцать первый саммит Украина-ЕС проходит в понедельник в Киеве. Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит, добавив, что расценивает расценивает такие действия как "саботаж" и "интриги" со стороны премьера Украины.
8 мая, 14:53"Им лучше бы сидеть тихо". Политолог о встречах представителей Киева в СШАВице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол в США Валерий Чалый обсудили санкции против РФ с американским сенатором. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин, в США могут "прислушаться" к советам украинской стороны, но по-своему.
"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии (экс-президента - ред.) Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - написал Рябчук на своей странице в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Климпуш-Цинцадзе баллотируется от партии Порошенко "Европейская солидарность". Согласно данным опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, "Европейскую солидарность" поддерживают 8,5% украинцев.