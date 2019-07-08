Пресс-секретарь Гройсмана назвал обвинение вице-премьера политической игрой

"Им лучше бы сидеть тихо". Политолог о встречах представителей Киева в США Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол в США Валерий Чалый обсудили санкции против РФ с американским сенатором. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин, в США могут "прислушаться" к советам украинской стороны, но по-своему.