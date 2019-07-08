Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T16:39Z
https://ria.ru/20190708/1556320108.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155262/57/1552625723_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a557a02f1b95b75cf9e976b95048f0bd.jpg
РИА Новости

Назначенная 2,5 месяца назад экспертиза по делу Калви до сих пор не готова

Вчера, 16:39
425
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экспертиза, которая должна определить реальную стоимость акций по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви, до сих пор не готова, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
На заседании, на котором рассматривается вопрос о продлении срока домашнего ареста Калви, следователь в своем ходатайстве приобщил постановление о назначении оценочной экспертизы трехмесячной давности.
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде
11 апреля, 18:23
Дело Майкла Калви
"Заключения оценочной экспертизы нет, правильно я понимаю? У вас уже третий месяц пошел, как она назначена", - заявил в связи с этим судья Артур Карпов.
По данным защиты Калви, экспертиза была назначена через 2,5 месяца после ареста американца.
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
17 июня, 20:46
Кудрин считает арест основателя Baring Vostok "шоком для экономики"
Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
110022
Обсудить 1
Майкл КалвиДело Bаring VostokМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Калви рассказал в суде о своих показаниях на 16 листах
РИА
Новости
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
В Baring Vostok прокомментировали продление домашнего ареста Майкла Калви
Экс-председатель правления банка Восточный Алексей Кордичев на заседании в Басманном суде Москвы
Суд оставил экс-главу банка "Восточный" Кордичева под домашним арестом
Партия Бойко считает телемост между Украиной и Россией путем к миру
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина и Зеленского
В Барнауле подросток получил ожоги, пытаясь сделать селфи на крыше поезда
Устранение последствий подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Полицейские выдали жителям Приангарья 500 утерянных при паводке паспортов
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани распорядился реализовать временное соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
СК решил оставить Калви под домашним арестом
Пчелы
Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
Тележка с продуктами в супермаркете
Росстат в июне зафиксировал продовольственную дефляцию
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев хочет решить конфликт в Донбассе путем дипломатии, заявил Зеленский
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
В Подмосковье раскрыли поддельного силовика
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Лента новостейМолния