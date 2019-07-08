Назначенная 2,5 месяца назад экспертиза по делу Калви до сих пор не готова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экспертиза, которая должна определить реальную стоимость акций по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви, до сих пор не готова, передает корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

На заседании, на котором рассматривается вопрос о продлении срока домашнего ареста Калви, следователь в своем ходатайстве приобщил постановление о назначении оценочной экспертизы трехмесячной давности.

"Заключения оценочной экспертизы нет, правильно я понимаю? У вас уже третий месяц пошел, как она назначена", - заявил в связи с этим судья Артур Карпов.

По данным защиты Калви, экспертиза была назначена через 2,5 месяца после ареста американца.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.