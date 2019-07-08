Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T16:29Z
https://ria.ru/20190708/1556319525.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155575/91/1555759163_0:0:3087:1736_1036x0_80_0_0_385c55f2a381f20956a0ef0fb1833cec.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина и Зеленского

Вчера, 16:29
1915
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Для проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не нужны посредники, заявление украинского лидера об изменении формата переговоров больше похоже на предвыборный пиар, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее в понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, а также премьером Британии Терезой Мэй и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, "чей Крым и кого нет в Донбассе".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:19
Президент Украины наконец-то понял, что надо поговоритьВладимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске. Правда, в неожиданном формате. В Москве пока не понимают, есть ли у такого диалога перспективы.
"Зеленский должен попросить о личной встрече с президентом России, без присутствия рядом переговорщиков, посредников или помощников в лице президентов других государств. Это бред, когда для диалога с ближайшим соседом нужны посредники", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, неспособность инициировать прямой диалог с президентом России говорит о слабости Зеленского как государственника, полной зависимости и неспособности решать какие-либо вопросы самостоятельно.
"До тех пор, пока Зеленский не научится брать на себя ответственность, его будут дергать как марионетку за ниточку. Подобные его обращения больше похожи на предвыборный пиар накануне парламентских выборов. Сегодня Зеленский номинальная личность, у которого нет рычагов власти и которого все игнорируют", - сказал Шеремет.
По его словам, у Зеленского после вступления в президентскую должность было много времени, чтобы начать налаживать контакты с Россией, но вместо этого, он отправился в "турне по западным странам".
"Теперь мы не должны потакать его предвыборной кампании. Кроме того, Зеленскому пора прекратить поднимает вопросы, связанные с чужой территорией. Мы приглашаем его приехать в Крым. Ели у него существуют какие-либо сомнения насчет статуса полуострова, то крымчане быстро их развеют и расскажут, кому принадлежит Крым и как все произошло", - сказал депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 июля, 08:22
Готов ли Киев к диалогу с Москвой? Мнение политологаПрезидент России Владимир Путин назвал условие диалога с Киевом. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, готов ли украинский лидер Владимир Зеленский исполнять свои предвыборные обещания.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
7330101
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Донбассе
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Госдума может принять ответные меры на инцидент с "Рустави 2"
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Лента
новостей
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев хочет решить конфликт в Донбассе путем дипломатии, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
СМИ: украинский канал готовит флешмоб в поддержку журналиста "Рустави 2"
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ прокомментировали слова священника об умственных способностях женщин
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии назвал брань ведущего "Рустави 2" провокацией Саакашвили
Канделаки рассказала, кто стоит за выходкой грузинского телеведущего
Канделаки рассказала, кто стоит за выходкой грузинского телеведущего
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Лента новостейМолния