В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина и Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Для проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не нужны посредники, заявление украинского лидера об изменении формата переговоров больше похоже на предвыборный пиар, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее в понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, а также премьером Британии Терезой Мэй и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, "чей Крым и кого нет в Донбассе".

"Зеленский должен попросить о личной встрече с президентом России, без присутствия рядом переговорщиков, посредников или помощников в лице президентов других государств. Это бред, когда для диалога с ближайшим соседом нужны посредники", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, неспособность инициировать прямой диалог с президентом России говорит о слабости Зеленского как государственника, полной зависимости и неспособности решать какие-либо вопросы самостоятельно.

"До тех пор, пока Зеленский не научится брать на себя ответственность, его будут дергать как марионетку за ниточку. Подобные его обращения больше похожи на предвыборный пиар накануне парламентских выборов. Сегодня Зеленский номинальная личность, у которого нет рычагов власти и которого все игнорируют", - сказал Шеремет.

По его словам, у Зеленского после вступления в президентскую должность было много времени, чтобы начать налаживать контакты с Россией, но вместо этого, он отправился в "турне по западным странам".

"Теперь мы не должны потакать его предвыборной кампании. Кроме того, Зеленскому пора прекратить поднимает вопросы, связанные с чужой территорией. Мы приглашаем его приехать в Крым. Ели у него существуют какие-либо сомнения насчет статуса полуострова, то крымчане быстро их развеют и расскажут, кому принадлежит Крым и как все произошло", - сказал депутат.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.