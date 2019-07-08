Информация об инфляции была доступна на сайте Росстата с утра, заявили в ЦБ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ЦБ РФ не видит необходимости в служебном расследовании после публикации данных об инфляции раньше официального опубликования Росстатом: информация была доступна на сайте статведомства с утра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных по инфляции за июнь в РФ раньше времени, назвав этот факт недопустимым.

"Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата (в разделе "Официальная статистка/Потребительские цены/Центральная база статистических данных"). Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля. В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет", - говорится в ответе ЦБ на запрос агентства.