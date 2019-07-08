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РИА Новости

Орешкин поручил провести расследование из-за публикации данных по инфляции

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил Росстату и ЦБ провести служебное расследование в связи с публикацией данных по инфляции за июнь в РФ раньше времени, назвав этот факт недопустимым.
Банк России ранее в понедельник со ссылкой на Росстат сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом Росстат на тот момент официально не публиковал данные по инфляции за июнь. Официальную статистику Росстат публикует в регламентированное время. Данные по инфляции за июнь пока не были опубликованы.
"Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу", - сказал Орешкин, слова которого приводит пресс-служба министерства.
. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в рамках подготовки ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 19 июня 2019
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Максим ОрешкинРосстатМинистерство экономического развития РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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