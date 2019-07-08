В Совфеде рассказали о работе с обращениями от многодетных семей

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 300 обращений от многодетных семей поступило в адрес временной комиссии Совфеда по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального надзора в РФ, рассказал председатель временной комиссии, председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

"За все время нашей комиссии к нам поступило более 300 обращений от многодетных семей, большинство из них было решено вместе с нами, вместе с муниципальными властями, вместе с федеральными структурами", - сообщил Кутепов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что осталось порядка двадцати обращений, по которым еще не выработано решений. По его словам, в данный момент комиссия вместе с регионами "работает над тем, чтобы их довести до конца".

Председатель временной комиссии СФ рассказал, что большинство обращений касается взаимодействия многодетных семей и органов власти, а также проблем с предоставлением земельных участков, с приемом детей в дошкольные учреждения и с получением ипотеки под 6% годовых.

Кутепов напомнил, что временная комиссия была создана осенью прошлого года с целью получения и анализа информации из регионов РФ для совершенствования законодательства о государственном и муниципальном контроле. Члены комиссии уже посетили порядка 20 регионов РФ в рамках контроля за реализацией нацпроектов. В комиссию входит порядка 30 сенаторов, в каждой поездке принимали участие двое представителей комиссии, а также представители министерств.