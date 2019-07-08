Власти Алтая создали рабочую группу, чтобы выяснить причину гибели пчел

БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Власти Алтайского края создали рабочую группу по выяснению причин массовой гибели пчел в нескольких районах региона, сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства Алтайского края.
"Участники группы отрабатывают все поступившие в адрес районов и краевого минсельхоза обращения по гибели пчел, в каждом случае рассматривают исполнение положений закона Алтайского края о пчеловодстве, соблюдение технологий применения аграриям средств защиты растений, индивидуально консультируют обратившихся", - говорится в сообщении.
В состав экспертов вошли руководители и представители Минсельхоза, Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, Россельхозцентра, управления ветеринарии Алтайского края, руководители районных органов управления АПК, ученые Алтайского государственного аграрного университета и Федерального Алтайского центра агробиотехнологий.
В июне 2019 года подобные случаи были замечены в нескольких других регионах России. Массовая гибель пчел была зафиксирована в Удмуртии, а также в Липецкой, Курской областях, Алтайском крае, начаты соответствующие проверки. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.