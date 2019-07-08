Власти Алтая создали рабочую группу, чтобы выяснить причину гибели пчел

БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Власти Алтайского края создали рабочую группу по выяснению причин массовой гибели пчел в нескольких районах региона, сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства Алтайского края.

"Участники группы отрабатывают все поступившие в адрес районов и краевого минсельхоза обращения по гибели пчел, в каждом случае рассматривают исполнение положений закона Алтайского края о пчеловодстве, соблюдение технологий применения аграриям средств защиты растений, индивидуально консультируют обратившихся", - говорится в сообщении.

В состав экспертов вошли руководители и представители Минсельхоза, Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, Россельхозцентра, управления ветеринарии Алтайского края, руководители районных органов управления АПК, ученые Алтайского государственного аграрного университета и Федерального Алтайского центра агробиотехнологий.