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РИА Новости

Власти Алтая создали рабочую группу, чтобы выяснить причину гибели пчел

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПасека
Пасека
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пасека. Архивное фото
БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Власти Алтайского края создали рабочую группу по выяснению причин массовой гибели пчел в нескольких районах региона, сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства Алтайского края.
"Участники группы отрабатывают все поступившие в адрес районов и краевого минсельхоза обращения по гибели пчел, в каждом случае рассматривают исполнение положений закона Алтайского края о пчеловодстве, соблюдение технологий применения аграриям средств защиты растений, индивидуально консультируют обратившихся", - говорится в сообщении.
В природе существуют различные породы пчел, в том числе и отечественные: среднерусские и карпатские
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В состав экспертов вошли руководители и представители Минсельхоза, Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, Россельхозцентра, управления ветеринарии Алтайского края, руководители районных органов управления АПК, ученые Алтайского государственного аграрного университета и Федерального Алтайского центра агробиотехнологий.
В июне 2019 года подобные случаи были замечены в нескольких других регионах России. Массовая гибель пчел была зафиксирована в Удмуртии, а также в Липецкой, Курской областях, Алтайском крае, начаты соответствующие проверки. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.
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5 июля, 17:15
В Марий Эл ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел на пасеках
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РоссельхознадзорМинистерство сельского хозяйства РФУдмуртияАлтайский крайОбщество
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