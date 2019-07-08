Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T15:51Z
https://ria.ru/20190708/1556317469.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155630/00/1556300016_0:271:2710:1795_1036x0_80_0_0_b8ff24a2eebc58f0ef73bc13063ad47b.jpg
РИА Новости

СМИ: украинский канал готовит флешмоб в поддержку журналиста "Рустави 2"

Вчера, 15:51
2557
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси. 8 июля 2019
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси. 8 июля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Работники украинского телеканала "Прямой" собираются устроить матерный флешмоб в поддержку грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который накануне вечером начал свою авторскую программу "P.S." на телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес Владимира Путина. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники на канале.
По информации издания, флешмоб пройдет в среду, 10 июля. Подробности предстоящей акции пока неизвестны.
В ночь на понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей Тбилизи собрались у ее здания. Они выразили недовольство выступлением Габунии, а также потребовали его увольнения и отставки гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамии.
Протестующие закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе
Вчера, 10:48
Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
"Рустави 2" распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поступок журналиста.
Его выступление осудили президент и премьер-министр Грузии.
Кроме того, действия Габунии возмутили большое число пользователей Сети в Грузии, которые выразили опасение, что в результате случившегося грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле оскорбление в адрес Владимира Путина считают неприемлемым.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что случившееся — "беда Грузии".
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 08:52
Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью
21311736
Обсудить 3
Скандал вокруг "Рустави 2"РоссияСитуация на УкраинеГрузияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
РИА
Новости
Оператор во время прямого эфира
ВГТРК пригласила гостей отмененного телемоста с Украиной в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина и Зеленского
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Лента
новостей
Грузинские вина на полках магазина
Комитет Госдумы поддержал прекращение поставок вина и воды из Грузии
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Cоловьев прокомментировал отмену телемоста между Россией и Украиной
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Госдума может принять ответные меры на инцидент с "Рустави 2"
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии назвал брань ведущего "Рустави 2" провокацией Саакашвили
Канделаки рассказала, кто стоит за выходкой грузинского телеведущего
Канделаки рассказала, кто стоит за выходкой грузинского телеведущего
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл суть нового иска "Газпрома" в Стокгольме
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
В МВД Грузии заявили об отсутствии очередей на границе с Россией
Студия телеканала NewsOne
ГП Украины заявила, что бенефициары NewsOne связаны с Промсвязьбанком
Микрофон телекомпании Рустави-2
После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
Грузинские пользователи Сети отреагировали на заявления ведущего о Путине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
Лента новостейМолния