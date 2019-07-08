СМИ: украинский канал готовит флешмоб в поддержку журналиста "Рустави 2"

Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси. 8 июля 2019. Архивное фото

Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси. 8 июля 2019

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Работники украинского телеканала "Прямой" собираются устроить матерный флешмоб в поддержку грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который накануне вечером начал свою авторскую программу "P.S." на телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес Владимира Путина. Об этом Работники украинского телеканала "Прямой" собираются устроить матерный флешмоб в поддержку грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который накануне вечером начал свою авторскую программу "P.S." на телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес Владимира Путина. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники на канале.

По информации издания, флешмоб пройдет в среду, 10 июля. Подробности предстоящей акции пока неизвестны.

В ночь на понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей Тбилизи собрались у ее здания. Они выразили недовольство выступлением Габунии, а также потребовали его увольнения и отставки гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамии.

Протестующие закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками.

"Рустави 2" распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поступок журналиста.

Его выступление осудили президент и премьер-министр Грузии.

Кроме того, действия Габунии возмутили большое число пользователей Сети в Грузии, которые выразили опасение, что в результате случившегося грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле оскорбление в адрес Владимира Путина считают неприемлемым.