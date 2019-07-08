СМИ: украинский канал готовит флешмоб в поддержку журналиста "Рустави 2"

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Работники украинского телеканала "Прямой" собираются устроить матерный флешмоб в поддержку грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который накануне вечером начал свою авторскую программу "P.S." на телеканале "Рустави 2" с ругани в адрес Владимира Путина. Об этом пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники на канале.
По информации издания, флешмоб пройдет в среду, 10 июля. Подробности предстоящей акции пока неизвестны.
В ночь на понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей Тбилизи собрались у ее здания. Они выразили недовольство выступлением Габунии, а также потребовали его увольнения и отставки гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамии.
Протестующие закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками.
"Рустави 2" распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поступок журналиста.
Его выступление осудили президент и премьер-министр Грузии.
Кроме того, действия Габунии возмутили большое число пользователей Сети в Грузии, которые выразили опасение, что в результате случившегося грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле оскорбление в адрес Владимира Путина считают неприемлемым.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что случившееся — "беда Грузии".