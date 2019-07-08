В Госдуме отмену телемоста назвали нарушением свободы слова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Угрозы расправы над представителями СМИ, которые пытаются наладить отношения между украинцами и россиянами и дать возможность обсудить накопившиеся вопросы, - наглядная демонстрация прямого нарушения свободы слова и демократии, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы.

"Угрозы расправы над представителями СМИ, которые пытаются навести мосты между украинцами и россиянами, дать возможность людям обсудить вопросы, накопившиеся за долгие пять лет напряженных отношений, это наглядная демонстрация прямого нарушения свободы слова и демократии. Характерно, что официальный Киев предпочитает не замечать выходок радикалов, чем в очередной раз доказывает, что ничем не отличается от предыдущих властей, также готовых плясать под дудку националистов", - заявил Железняк, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, западное сообщество, которое "на словах рьяно ратует за демократические институты", должно было бы обратить внимание на положение дел в стране.