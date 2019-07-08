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РИА Новости

Москалькова предложила пересмотреть процедуру возбуждения уголовного дела

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать рабочую группу для пересмотра процедуры возбуждения уголовного дела в России.
"Может, есть необходимость создать рабочую группу о пересмотре стадии возбуждения уголовного дела и перехода к тем возможностям, которые используют сегодня Казахстан, Молдова, многие другие страны, отказавшись вообще от постановления возбуждения уголовного дела", - сказала Москалькова, выступая на заседании фракции "Единой России" в Госдуме.
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По её словам, в 2018 году уполномоченному поступило 36970 индивидуальных обращений граждан и 1728 коллективных обращений.
"Больше всего обращений от участников уголовного процесса: кто стал жертвой преступления, от обвиняемых и подозреваемых, свидетелей и просто третьих лиц, которые попали в систему расследования преступлений. Больше всего люди жалуются на необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", - отметила Москалькова.
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Омбудсмен добавила, что люди жалуются на формализм расследования, на длительные сроки содержания под стражей, на фальсификацию доказательств.
"Только в прошлом году по решению ЕСПЧ наше государство заплатило 770 миллионов рублей за нарушения, связанные с неразумными сроками расследования и содержания под стражей. Причем эта цифра, она из года в год в такой сумме остаётся. Это что, налог на ошибки наши судебно-следственные, или это стремление к тому, чтобы исправить ситуацию в этой сфере?" - заявила Москалькова.
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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