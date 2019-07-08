Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета Украины

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета - государственного уполномоченного, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в понедельник.
"Согласно части первой статьи 10 Закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" постановляю: освободить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного", - говорится в тексте указа.
Ранее Зеленский уволил заместителя главы Антимонопольного комитета Украины Андрея Вовка и еще двух государственных уполномоченных комитета.