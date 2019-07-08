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РИА Новости

Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета Украины

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета - государственного уполномоченного, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в понедельник.
"Согласно части первой статьи 10 Закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" постановляю: освободить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного", - говорится в тексте указа.
Ранее Зеленский уволил заместителя главы Антимонопольного комитета Украины Андрея Вовка и еще двух государственных уполномоченных комитета.
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