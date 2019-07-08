Бывший глава Конституционного суда Украины назвал его "проходным двором"

"Каждому судье, автору проекта принадлежит уникальное имя. То есть внешне, если посмотреть, чей именно проект, никто не узнает. Но в журнале регистрации вся информация есть. Так вот, если просто "сливается" в СМИ какой-то документ теперь, то это еще не значит, что это действительно проект решения суда", - подытожил он.