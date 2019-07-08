Бывший глава Конституционного суда Украины назвал его "проходным двором"

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что КС похож на "проходной двор", так как служебная тайна не соблюдается, происходят постоянные утечки информации.
"К сожалению, в плане соблюдения служебной тайны у нас суд - проходной двор… Судьи уже боятся голосовать, потому что все сразу же идет в прессу, кто и как проголосовал, с их фотографиями. Особенно это касается резонансных вопросов, неоднозначных в политической и общественной плане. Я пытался бороться с тем, чтобы таких утечек не было", - сказал Шевчук в интервью изданию "Главком".
Он рассказал, что на проекты ставили различные грифы секретности, специальные маркировки.
"Каждому судье, автору проекта принадлежит уникальное имя. То есть внешне, если посмотреть, чей именно проект, никто не узнает. Но в журнале регистрации вся информация есть. Так вот, если просто "сливается" в СМИ какой-то документ теперь, то это еще не значит, что это действительно проект решения суда", - подытожил он.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.infо со ссылкой на источник в КС сообщила, что судьи большинством голосов проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи КС. По данным СМИ, основанием освобождения Шевчука с должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Судьи КС избрали Наталью Шапталу новым председателем.
Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" и заявил, что намерен обратится в правоохранительные органы. Позже Шевчук заявил, что обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным действий КCУ относительного его увольнения.