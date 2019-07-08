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РИА Новости

Бывший глава Конституционного суда Украины назвал его "проходным двором"

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук заявил, что КС похож на "проходной двор", так как служебная тайна не соблюдается, происходят постоянные утечки информации.
"К сожалению, в плане соблюдения служебной тайны у нас суд - проходной двор… Судьи уже боятся голосовать, потому что все сразу же идет в прессу, кто и как проголосовал, с их фотографиями. Особенно это касается резонансных вопросов, неоднозначных в политической и общественной плане. Я пытался бороться с тем, чтобы таких утечек не было", - сказал Шевчук в интервью изданию "Главком".
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Он рассказал, что на проекты ставили различные грифы секретности, специальные маркировки.
"Каждому судье, автору проекта принадлежит уникальное имя. То есть внешне, если посмотреть, чей именно проект, никто не узнает. Но в журнале регистрации вся информация есть. Так вот, если просто "сливается" в СМИ какой-то документ теперь, то это еще не значит, что это действительно проект решения суда", - подытожил он.
Ранее команда журналистских расследований Bihus.infо со ссылкой на источник в КС сообщила, что судьи большинством голосов проголосовали за увольнение Шевчука с должности председателя и судьи КС. По данным СМИ, основанием освобождения Шевчука с должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, которая нашла в его работе системные и существенные нарушения. Судьи КС избрали Наталью Шапталу новым председателем.
Шевчук назвал произошедшее "антиконституционным переворотом" и заявил, что намерен обратится в правоохранительные органы. Позже Шевчук заявил, что обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным действий КCУ относительного его увольнения.
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