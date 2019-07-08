Васильев рассказал Путину, как Дагестан сэкономил семь миллиардов рублей

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что республике удалось сэкономить свыше 7 миллиардов рублей в бюджете, эти средства пойдут на закупку школьных автобусов, карет скорой помощи, обустройство школ.

Путин провел рабочую встречу с главой Дагестана, в ходе которой руководитель региона проинформировал президента о социально-экономической ситуации в республике. Стенограмма беседы опубликована в понедельник на сайте Кремля. Васильев, в частности, рассказал о мерах, которые позволили существенно сэкономить бюджетные средства.

"Вот, допустим, мы (по ФОМС) увеличили на 37 тысяч 700 рабочие места за 2018 год, то есть из тени вывели. Это нам дало хорошую экономию, как Вы увидите там. Прекращены с 2018 года 6000 гражданам, не подтвердившим инвалидность, выплаты – тоже приличная сумма", - сообщил глава региона.

По его словам, также была пересчитана стоимость объектов дорожного строительства, что дало экономию в 2,4 миллиарда. "Мы просто применили российский подход по нормативам, а не отдельный, индивидуальный. Кстати, это на качестве не сказалось", - заверил он.

"Потом посмотрели школы, другие объекты, тоже сэкономили два миллиарда. Провели работу по потребителям газа сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. Экономия на госзакупках – около 0,8 миллиарда. И всего, таким образом, мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет", - продолжил Васильев.

Он проинформировал президента, что из этих средств в этом году выделят деньги на покупку 95 школьных автобусов, 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов. Кроме того, по его словам, продолжится работа по проекту "100 школ", в рамках которого в минувшем году удалось сделать на 17 школ больше запланированного.

"Ценность этого проекта в том, что на два миллиона, которые мы из бюджета выделяем на каждую школу, люди еще привносят – бизнес, местная администрация и просто граждане. Первый проект превзошел ожидания на 17 [школ], то есть стало 117. И сейчас мы надеемся сделать таким образом 200 [школ], на это выделено 400 миллионов", - рассказал Васильев. Глава Дагестана сообщил, что финансирование лекарственного обеспечения увеличивается в 4,7 раза – на эти цели будет выделено 780 миллионов. Предполагается также выделить около 300 квартир инвалидам первой категории и семьям с детьми-инвалидами, отметил он.

"Также мы выделили 771 миллион – впервые – на местные дороги. Практически все налоги, что нам поступают, мы передали, чего раньше не было, районам", - добавил Васильев. Говоря о социально-инженерной инфраструктуре, он сообщил, что сейчас возобновилось строительство 60 социальных объектов, 37 из которых более пяти лет были приостановлены. Также впервые были выделены средства на водоснабжение в размере 1,7 миллиарда.