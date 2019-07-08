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РИА Новости
Республика Дагестан

Васильев рассказал Путину, как Дагестан сэкономил семь миллиардов рублей

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи. 8 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи. 8 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи. 8 июля 2019
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что республике удалось сэкономить свыше 7 миллиардов рублей в бюджете, эти средства пойдут на закупку школьных автобусов, карет скорой помощи, обустройство школ.
Путин провел рабочую встречу с главой Дагестана, в ходе которой руководитель региона проинформировал президента о социально-экономической ситуации в республике. Стенограмма беседы опубликована в понедельник на сайте Кремля. Васильев, в частности, рассказал о мерах, которые позволили существенно сэкономить бюджетные средства.
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"Вот, допустим, мы (по ФОМС) увеличили на 37 тысяч 700 рабочие места за 2018 год, то есть из тени вывели. Это нам дало хорошую экономию, как Вы увидите там. Прекращены с 2018 года 6000 гражданам, не подтвердившим инвалидность, выплаты – тоже приличная сумма", - сообщил глава региона.
По его словам, также была пересчитана стоимость объектов дорожного строительства, что дало экономию в 2,4 миллиарда. "Мы просто применили российский подход по нормативам, а не отдельный, индивидуальный. Кстати, это на качестве не сказалось", - заверил он.
"Потом посмотрели школы, другие объекты, тоже сэкономили два миллиарда. Провели работу по потребителям газа сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. Экономия на госзакупках – около 0,8 миллиарда. И всего, таким образом, мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет", - продолжил Васильев.
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Он проинформировал президента, что из этих средств в этом году выделят деньги на покупку 95 школьных автобусов, 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов. Кроме того, по его словам, продолжится работа по проекту "100 школ", в рамках которого в минувшем году удалось сделать на 17 школ больше запланированного.
"Ценность этого проекта в том, что на два миллиона, которые мы из бюджета выделяем на каждую школу, люди еще привносят – бизнес, местная администрация и просто граждане. Первый проект превзошел ожидания на 17 [школ], то есть стало 117. И сейчас мы надеемся сделать таким образом 200 [школ], на это выделено 400 миллионов", - рассказал Васильев. Глава Дагестана сообщил, что финансирование лекарственного обеспечения увеличивается в 4,7 раза – на эти цели будет выделено 780 миллионов. Предполагается также выделить около 300 квартир инвалидам первой категории и семьям с детьми-инвалидами, отметил он.
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"Также мы выделили 771 миллион – впервые – на местные дороги. Практически все налоги, что нам поступают, мы передали, чего раньше не было, районам", - добавил Васильев. Говоря о социально-инженерной инфраструктуре, он сообщил, что сейчас возобновилось строительство 60 социальных объектов, 37 из которых более пяти лет были приостановлены. Также впервые были выделены средства на водоснабжение в размере 1,7 миллиарда.
"У нас большая проблема с качеством воды, отравления происходят, к сожалению. Мы надеемся, что около 500 тысяч человек в результате почувствуют качественное улучшение. Начали выделять средства – 250 миллионов – на газификацию населенных пунктов", - отметил глава республики.
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Республика ДагестанВладимир ВасильевВладимир ПутинДагестанОбщество
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