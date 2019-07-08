В Минкомсвязи выступили против создания оператора фиксации нарушений ПДД

По данным газеты, в рамках контрактов на закупку и эксплуатацию камер предлагается регионам, которые планируют заключать новые договоры, работать на следующих условиях: аренда одного комплекса — 65–90 тысяч рублей в месяц или 150–250 рублей за "услугу" предоставления информации о правонарушении.

"Мы еще проконсультировались, кроме регионов, с участниками рынка. И я направил предложение в правительство о нецелесообразности определения единственного поставщика, потому что рынок очень конкурентный, с хорошей динамикой, быстро развивается, быстро снижается стоимость благодаря конкуренции. Поэтому такие предложения я в правительство направил. Дальше уже руководство правительства будет принимать решение и докладывать президенту", - сказал Носков журналистам в понедельник.