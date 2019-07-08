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РИА Новости

В Минкомсвязи выступили против создания оператора фиксации нарушений ПДД

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ. 8 июля 2019
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков выступает на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ. 8 июля 2019
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минкомсвязь считает нецелесообразным назначение единого оператора видеофиксации нарушений правил дорожного движения и направила в правительство соответствующие предложения, сообщил журналистам глава министерства Константин Носков.
Ранее в июне газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму Минкомсвязи главам регионов РФ сообщала, что министерство готовит проект распоряжения правительства, по которому единственным "исполнителем закупок работ, услуг", связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием, будет назначено ООО "ГЛОНАСС БДД" (дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС").
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По данным газеты, в рамках контрактов на закупку и эксплуатацию камер предлагается регионам, которые планируют заключать новые договоры, работать на следующих условиях: аренда одного комплекса — 65–90 тысяч рублей в месяц или 150–250 рублей за "услугу" предоставления информации о правонарушении.
"Мы еще проконсультировались, кроме регионов, с участниками рынка. И я направил предложение в правительство о нецелесообразности определения единственного поставщика, потому что рынок очень конкурентный, с хорошей динамикой, быстро развивается, быстро снижается стоимость благодаря конкуренции. Поэтому такие предложения я в правительство направил. Дальше уже руководство правительства будет принимать решение и докладывать президенту", - сказал Носков журналистам в понедельник.
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