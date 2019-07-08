В Крыму напомнили Зеленскому, что полуостров уже шестой год как российский

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, напомнив ему, что Крым уже шестой год является частью Российской Федерации.
В понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе".
"Единственный, кто не знает, чей Крым, это президент Украины. Он только избран и начал работать, поэтому не знает, поэтому мы ему прощаем эту оплошность. В его окружении достаточно специалистов, которые смогут доходчиво объяснить, кому принадлежит Крым. Крым уже шестой год российский, и ответ тут очевиден", - сказал РИА Новости Фикс.
"Крым стал российским благодаря волеизъявлению крымчан, которое было высказано на референдуме 16 марта 2014 года", - подчеркнул крымский вице-спикер.
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