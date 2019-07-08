В Крыму напомнили Зеленскому, что полуостров уже шестой год как российский

"Единственный, кто не знает, чей Крым, это президент Украины. Он только избран и начал работать, поэтому не знает, поэтому мы ему прощаем эту оплошность. В его окружении достаточно специалистов, которые смогут доходчиво объяснить, кому принадлежит Крым. Крым уже шестой год российский, и ответ тут очевиден", - сказал РИА Новости Фикс.