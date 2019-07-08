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РИА Новости

В Крыму напомнили Зеленскому, что полуостров уже шестой год как российский

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, напомнив ему, что Крым уже шестой год является частью Российской Федерации.
В понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе".
"Единственный, кто не знает, чей Крым, это президент Украины. Он только избран и начал работать, поэтому не знает, поэтому мы ему прощаем эту оплошность. В его окружении достаточно специалистов, которые смогут доходчиво объяснить, кому принадлежит Крым. Крым уже шестой год российский, и ответ тут очевиден", - сказал РИА Новости Фикс.
"Крым стал российским благодаря волеизъявлению крымчан, которое было высказано на референдуме 16 марта 2014 года", - подчеркнул крымский вице-спикер.
Наталья Поклонская
Вчера, 14:31
Поклонская напомнила Зеленскому о статусе Крыма
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