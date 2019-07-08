Белоруссия приветствует инициативу Зеленского провести встречу в Минске

МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Минск готов обеспечить на высоком уровне встречу по Донбассу при участии лидеров РФ, Украины, Франции, ФРГ, Британии и США, заявил в понедельник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Ранее в понедельник украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. При этом Песков обратил внимание, что США не являются участником "нормандского формата", которые ранее подписывали минские договоренности по урегулированию в Донбассе.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - цитирует Макея агентство Sputnik Беларусь

По словам министра, если соответствующее взаимопонимание будет достигнуто, то белорусская сторона готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне. "Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение нормандской встречи в феврале 2015 года… Президент Беларуси не раз говорил о том, (чтобы) как можно скорее восстановить мир в Украине", - заметил Макей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что без вовлечения США в переговоры по Донбассу вряд ли возможно достичь цели по урегулированию.