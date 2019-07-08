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РИА Новости

Белоруссия приветствует инициативу Зеленского провести встречу в Минске

Вчера, 14:46
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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Минск готов обеспечить на высоком уровне встречу по Донбассу при участии лидеров РФ, Украины, Франции, ФРГ, Британии и США, заявил в понедельник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Ранее в понедельник украинский лидер Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. При этом Песков обратил внимание, что США не являются участником "нормандского формата", которые ранее подписывали минские договоренности по урегулированию в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:19
Президент Украины наконец-то понял, что надо поговоритьВладимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске. Правда, в неожиданном формате. В Москве пока не понимают, есть ли у такого диалога перспективы.
"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - цитирует Макея агентство Sputnik Беларусь.
По словам министра, если соответствующее взаимопонимание будет достигнуто, то белорусская сторона готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне. "Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение нормандской встречи в феврале 2015 года… Президент Беларуси не раз говорил о том, (чтобы) как можно скорее восстановить мир в Украине", - заметил Макей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что без вовлечения США в переговоры по Донбассу вряд ли возможно достичь цели по урегулированию.
Президент Украины Владимир Зеленский
4 июля, 08:22
Готов ли Киев к диалогу с Москвой? Мнение политологаПрезидент России Владимир Путин назвал условие диалога с Киевом. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, готов ли украинский лидер Владимир Зеленский исполнять свои предвыборные обещания.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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