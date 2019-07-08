Cоловьев прокомментировал отмену телемоста между Россией и Украиной

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение украинского канала NewsOne отменить телемост с каналом "Россия 1".

Ранее руководство NewsOne сообщило о решении отменить телемост из-за угроз и "массированной информационной атаки" со стороны украинских политиков и активистов.

"Увы, повторяется хорошо известное правило: нет больших душителей свободы, чем вчерашние либералы, дорвавшиеся до власти", — написал Соловьев у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что Украина подобными действиями не оставляет от свободы слова камня на камне.

Соловьев отметил, что не ждет возмущенной реакции со стороны европейских журналистов.

"Меня удивляет та скорость, с которой Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы", — подчеркнул он.

Телемост между студиями каналов "Россия 1" и NewsOne планировался 12 июля. Ожидалось, что в эфире не будут принимать участие политики, а сам эфир станет диалогом между украинским и российским народами.

Против проведения телемоста выступили в Верховной раде, Союзе журналистов Украины, в партии Петра Порошенко и в администрации президента страны. Кроме того, украинская Генпрокуратура заявила о подготовке ходатайства об аресте активов телеканала. При этом ведомство возбудило дело по статье УК "Покушение на совершение государственной измены". Собственник NewsOne и сотрудники телеканала вызваны на допрос.