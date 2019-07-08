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РИА Новости

Cоловьев прокомментировал отмену телемоста между Россией и Украиной

Вчера, 14:40
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение украинского канала NewsOne отменить телемост с каналом "Россия 1".
Ранее руководство NewsOne сообщило о решении отменить телемост из-за угроз и "массированной информационной атаки" со стороны украинских политиков и активистов.
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Сенатор об отмене телемоста: на Украине прячут правду о диалоге с Россией
"Увы, повторяется хорошо известное правило: нет больших душителей свободы, чем вчерашние либералы, дорвавшиеся до власти", — написал Соловьев у себя в Telegram-канале.
Он добавил, что Украина подобными действиями не оставляет от свободы слова камня на камне.
Соловьев отметил, что не ждет возмущенной реакции со стороны европейских журналистов.
"Меня удивляет та скорость, с которой Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы", — подчеркнул он.
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Телемост между студиями каналов "Россия 1" и NewsOne планировался 12 июля. Ожидалось, что в эфире не будут принимать участие политики, а сам эфир станет диалогом между украинским и российским народами.
Против проведения телемоста выступили в Верховной раде, Союзе журналистов Украины, в партии Петра Порошенко и в администрации президента страны. Кроме того, украинская Генпрокуратура заявила о подготовке ходатайства об аресте активов телеканала. При этом ведомство возбудило дело по статье УК "Покушение на совершение государственной измены". Собственник NewsOne и сотрудники телеканала вызваны на допрос.
В Кремле, в свою очередь, идею проведения телемоста поддержали, отметив, что, несмотря на "политико-дипломатические турбулентности" между двумя государствами, общение народов никто не отменял.
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Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
126711211
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Ситуация на УкраинеNewsOneВладимир СоловьевРоссияУкраинаОбществоВ мире
Популярные комментарии
На это раз Володю про "город бесов" не понесло. Тихий.
8 июля, 15:02
vvab6
3000013
Похоже, что украинское информационное пространство - это колосс на глиняных ногах. Толкни его хорошим, конструктивным телемостом, и он обрушится, рассыплется на кусочки. Страх, что аудитории понравится прямое общение с Россией, проникает под кожу. Поэтому - угрозы и запрет.
8 июля, 15:51
mm3minaeva
910001
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