Матвиенко готова снова возглавить СФ, если сенаторы выдвинут ее кандидатуру

СТАВРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что будет претендовать на место спикера Совфеда после сентябрьских выборов в том случае, если ее кандидатуру предложат сами сенаторы.

"Это вопрос к членам Совета Федерации. Если они посчитают необходимым предложить мне работу на посту председателя Совета Федерации и проголосуют за это, то я, безусловно, продолжу эту работу, так что это вопрос не ко мне, а к моим коллегам", - заявила Матвиенко журналистам.

Спикер отметила, что, соглашаясь на то, чтобы стать одним из кандидатов в сенаторы от губернатора Петербурга, она делала это не "механически".

"Петербург - это моя жизнь и главное дело, и если есть хоть какая-то возможность продолжать помогать петербуржцам, городу, то я, безусловно, ею воспользуюсь", - заявила она.

Матвиенко отметила, что изучила программу, с которой на выборы идет врио губернатора города Александр Беглов, и нашла ее "взвешенной, серьезной, с пониманием дела".

В понедельник Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала Беглова в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга. Помимо Беглова избирком города зарегистрировал кандидатами еще трех человек - представителя партии "Гражданская платформа" депутата города Михаила Амосова, режиссера Владимира Бортко от КПРФ, Надежду Тихонову от "Справедливой России", сообщает пресс-служба горизбиркома.