Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T14:39Z
https://ria.ru/20190708/1556313829.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/53/1552925344_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_c9521b4025789351367a04d850b27cd4.jpg
РИА Новости

Матвиенко готова снова возглавить СФ, если сенаторы выдвинут ее кандидатуру

Вчера, 14:39
275
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СТАВРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что будет претендовать на место спикера Совфеда после сентябрьских выборов в том случае, если ее кандидатуру предложат сами сенаторы.
"Это вопрос к членам Совета Федерации. Если они посчитают необходимым предложить мне работу на посту председателя Совета Федерации и проголосуют за это, то я, безусловно, продолжу эту работу, так что это вопрос не ко мне, а к моим коллегам", - заявила Матвиенко журналистам.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
23 мая, 15:37
Матвиенко заявила, что не имеет отношения к истории с "Коммерсантом"
Спикер отметила, что, соглашаясь на то, чтобы стать одним из кандидатов в сенаторы от губернатора Петербурга, она делала это не "механически".
"Петербург - это моя жизнь и главное дело, и если есть хоть какая-то возможность продолжать помогать петербуржцам, городу, то я, безусловно, ею воспользуюсь", - заявила она.
Матвиенко отметила, что изучила программу, с которой на выборы идет врио губернатора города Александр Беглов, и нашла ее "взвешенной, серьезной, с пониманием дела".
В понедельник Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала Беглова в качестве кандидата на пост губернатора Петербурга. Помимо Беглова избирком города зарегистрировал кандидатами еще трех человек - представителя партии "Гражданская платформа" депутата города Михаила Амосова, режиссера Владимира Бортко от КПРФ, Надежду Тихонову от "Справедливой России", сообщает пресс-служба горизбиркома.
Выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
3000116
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Россия продолжит торговать с Ираном, несмотря на санкции США, заявил Чижов
РИА
Новости
Руководители регионов станут главами комиссий по чрезвычайным ситуациям
В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов заявил, что соцсети дают больше информации, чем доклады чиновников
Лента
новостей
Юнус-Бек Евкуров
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
Медведев поручил подготовить проект по всероссийской диспансеризации
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф назвал задержание танкера опасным прецедентом
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами правительства России. 8 июля 2019
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
Диспансеризация
Эксперт оценил идею проведения всероссийской диспансеризации
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на сессии выставки ИННОПРОМ-2019. 8 июля 2019
Козак рассказал, какой он видит российскую промышленность в будущем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Медведев поручил МВД подвести под "регуляторную гильотину" ПДД и миграцию
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Мосгоризбирком тщательно проверит подписи всех кандидатов в Мосгордуму
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 8 июля 2019
Медведев включил профилактику абортов в перечень услуг НКО с 2020 года
Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи. 8 июля 2019
Васильев рассказал Путину, как Дагестан сэкономил семь миллиардов рублей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова прокомментировала вопрос о запрете денежных переводов в Грузию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
Лента новостейМолния