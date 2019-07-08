Представитель ОБСЕ пообещал продолжить работу над освобождением Вышинского

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал продолжить работу над освобождением руководителя портала РИА Новости Кирилла Вышинского.

В докладе для постоянного совета ОБСЕ за период с 22 ноября 2018 года по 4 июля 2019 года Дезир перечисляет случаи обращения к нему российских властей с просьбой оказать влияние на Киев в вопросе освобождения российского журналиста, а также свои действия в этой связи.

В частности, Дезир указывает, что после письма российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в котором она сообщила о проблемах Вышинского со здоровьем и отсутствии необходимой медицинской помощи, он связался с украинскими властями и попросил максимально быстро оказать журналисту полную профессиональную медицинскую помощь.

Дезир отмечает, что 15 мая в годовщину ареста Вышинского в своём аккаунте в Twitter выступил с призывом освободить его. Представитель ОБСЕ по СМИ также давал РИА Новости развёрнутый комментарий на этот счёт.

"Я также хочу сказать о других журналистах, сидящих в тюрьме в регионе ОБСЕ. Среди них Афган Мухтари в Азербайджане, но я также думаю о Романе Сущенко в России и Кирилле Вышинском на Украине. Я продолжу неустанно работать для их освобождения", - заявил Дезир.

О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске. В июне 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.