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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Представитель ОБСЕ пообещал продолжить работу над освобождением Вышинского

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева.. Архивное фото
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал продолжить работу над освобождением руководителя портала РИА Новости Кирилла Вышинского.
В докладе для постоянного совета ОБСЕ за период с 22 ноября 2018 года по 4 июля 2019 года Дезир перечисляет случаи обращения к нему российских властей с просьбой оказать влияние на Киев в вопросе освобождения российского журналиста, а также свои действия в этой связи.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
26 июня, 11:14
Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
В частности, Дезир указывает, что после письма российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в котором она сообщила о проблемах Вышинского со здоровьем и отсутствии необходимой медицинской помощи, он связался с украинскими властями и попросил максимально быстро оказать журналисту полную профессиональную медицинскую помощь.
Дезир отмечает, что 15 мая в годовщину ареста Вышинского в своём аккаунте в Twitter выступил с призывом освободить его. Представитель ОБСЕ по СМИ также давал РИА Новости развёрнутый комментарий на этот счёт.
"Я также хочу сказать о других журналистах, сидящих в тюрьме в регионе ОБСЕ. Среди них Афган Мухтари в Азербайджане, но я также думаю о Романе Сущенко в России и Кирилле Вышинском на Украине. Я продолжу неустанно работать для их освобождения", - заявил Дезир.
О задержании Сущенко, которого ФСБ РФ назвала сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, стало известно в октябре 2016 года. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" утверждало, что Сущенко с 2002 года работает там корреспондентом, а в Москву он приехал по личным делам, будучи в отпуске. В июне 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии, виновным себя он не признал.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
18 июня, 20:56
Суд не смог объяснить Вышинскому часть обвинительного акта
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийОБСЕРоссияУкраинаВ мире
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