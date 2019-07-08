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РИА Новости

Поклонская напомнила Зеленскому о статусе Крыма

Вчера, 14:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что российский статус Крыма не может быть предметом дискуссий: полуостров принадлежит крымчанам, которые сами определяют свое будущее, как это и произошло на референдуме в 2014 году.
В понедельник Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, "чей Крым и кого нет в Донбассе".
"Вопрос Крыма, как говорил наш президент, закрыт окончательно. Российский статус полуострова не может быть предметом для дискуссий. Зеленскому стоит понять, что Крым - крымчан, которые там живут и решают, как определять свое будущее и защищать свою родину, свои семьи от бандеровского нашествия, захватившего в 2014 году Украину", - сказала РИА Новости Поклонская.
Депутат пожелала президенту Украины поскорее очистить свою страну от национализма.
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18 мая, 16:37
В Сети предложили Зеленскому способ "вернуть Крым"
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Наталья ПоклонскаяВладимир ЗеленскийКрымУкраинаВ мире
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