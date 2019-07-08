Поклонская напомнила Зеленскому о статусе Крыма

"Вопрос Крыма, как говорил наш президент, закрыт окончательно. Российский статус полуострова не может быть предметом для дискуссий. Зеленскому стоит понять, что Крым - крымчан, которые там живут и решают, как определять свое будущее и защищать свою родину, свои семьи от бандеровского нашествия, захватившего в 2014 году Украину", - сказала РИА Новости Поклонская.