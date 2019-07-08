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РИА Новости

На Украине возбудили дело о госизмене из-за подготовки телемоста с Россией

Вчера, 14:22
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против канала NewsOne из-за планов провести телемост с Россией, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей фейсбук-странице.

"Готовится представление в суд об аресте активов", — добавил он.

Как уточнил Луценко, все причастные к "преступлению" — от владельца NewsOne до ведущего, который анонсировал телемост, — вызваны на допрос. Их подозревают в "предоставлении информационной поддержки подрывной деятельности против Украины" — госизмене.

Телемост NewsOne с "Россией 1"

Телемост "Надо поговорить" между студиями каналов "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве был запланирован на 12 июля.
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В Госдуме прокомментировали отмену телемоста между Москвой и Киевом
Как заявляли представители NewsOne, выход на открытый диалог с Москвой стал их журналистским долгом, поскольку около 70 процентов жителей Украины ждут прямых переговоров с Россией.
Инициатива вызвала возмущение в Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии Петра Порошенко. Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал идею провести телемост с Россией дешевым, но опасным пиар-ходом.
В Кремле, напротив, заявили, что, "несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, общение народов двух стран никто не отменял".
Вскоре телеканал NewsOne отказался от планов провести телемост, поскольку в адрес его журналистов и их близких начали поступать угрозы, в том числе физический расправы.
В пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что оснований отменять совместный эфир "России 1" и NewsOne нет.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
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Cоловьев прокомментировал отмену телемоста между Россией и Украиной
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Популярные комментарии
Да всё они знаю и получше, думаешь они не сидят на наших сми? не смотрях российских блогеров? Да им до фени киселёв,соловьев.скобеева, так и в россии этих клоунов никто всерьез не воспринимает.
8 июля, 15:14
КбКремле бот
17000257
Власти боятся что украинцы узнают то что не должны знать!!!!
8 июля, 14:54
Николай Егоров
7020002
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Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Cоловьев прокомментировал отмену телемоста между Россией и Украиной
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