На Украине возбудили дело о госизмене из-за подготовки телемоста с Россией

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против канала NewsOne из-за планов провести телемост с Россией, Генеральная прокуратура Украины возбудила дело против канала NewsOne из-за планов провести телемост с Россией, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей фейсбук-странице.

"Готовится представление в суд об аресте активов", — добавил он.

Как уточнил Луценко, все причастные к "преступлению" — от владельца NewsOne до ведущего, который анонсировал телемост, — вызваны на допрос. Их подозревают в "предоставлении информационной поддержки подрывной деятельности против Украины" — госизмене.

Телемост NewsOne с "Россией 1"

Телемост "Надо поговорить" между студиями каналов "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве был запланирован на 12 июля.

Как заявляли представители NewsOne, выход на открытый диалог с Москвой стал их журналистским долгом, поскольку около 70 процентов жителей Украины ждут прямых переговоров с Россией.

Инициатива вызвала возмущение в Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии Петра Порошенко. Президент страны Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал идею провести телемост с Россией дешевым, но опасным пиар-ходом.

В Кремле, напротив, заявили, что, "несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, общение народов двух стран никто не отменял".

Вскоре телеканал NewsOne отказался от планов провести телемост, поскольку в адрес его журналистов и их близких начали поступать угрозы, в том числе физический расправы.