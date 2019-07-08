В ЮАР погиб в ДТП первый чернокожий кандидат из Африки на полет в космос

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Капрал военно-воздушных сил ЮАР Мандла Масеко, ставший первым чернокожим кандидатом из Африки на полет в космос, погиб в результате ДТП, сообщает местный портал Капрал военно-воздушных сил ЮАР Мандла Масеко, ставший первым чернокожим кандидатом из Африки на полет в космос, погиб в результате ДТП, сообщает местный портал News24 со ссылкой на семью 30-летнего летчика.

Масеко, известный на родине по прозвищам "Спейсбой" и "Афронавт", завоевал право на полет в космос, победив в 2014 году на конкурсе академии Axe Apollo Space Academy в США.

Предполагалось, что в 2015 году он совершит часовой полет на борту суборбитального корабля Lynx. Однако разрабатывавшая проект компания XCOR Aerospace сначала отложила запуск корабля, а после банкротства в 2017 году ее активы перешли к организации, которая решала отказаться от суборбитальных полетов в пользу обучающей деятельности.

Родные Масеко сообщили, что он погиб в ночь на воскресенье, попав в ДТП во время поездки на мотоцикле.