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РИА Новости

В ЮАР погиб в ДТП первый чернокожий кандидат из Африки на полет в космос

Вчера, 14:13
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© AFP 2019 / Alexander JoeМандла Масеко
Мандла Масеко
© AFP 2019 / Alexander Joe
Мандла Масеко. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Капрал военно-воздушных сил ЮАР Мандла Масеко, ставший первым чернокожим кандидатом из Африки на полет в космос, погиб в результате ДТП, сообщает местный портал News24 со ссылкой на семью 30-летнего летчика.
Масеко, известный на родине по прозвищам "Спейсбой" и "Афронавт", завоевал право на полет в космос, победив в 2014 году на конкурсе академии Axe Apollo Space Academy в США.
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Предполагалось, что в 2015 году он совершит часовой полет на борту суборбитального корабля Lynx. Однако разрабатывавшая проект компания XCOR Aerospace сначала отложила запуск корабля, а после банкротства в 2017 году ее активы перешли к организации, которая решала отказаться от суборбитальных полетов в пользу обучающей деятельности.
Родные Масеко сообщили, что он погиб в ночь на воскресенье, попав в ДТП во время поездки на мотоцикле.
Выходец из бедной семьи Масеко начинал свою карьеру как пилот-любитель, а затем вступил в ряды южноафриканских ВВС в звании капрала. В последнее время он числился курсантом в школе подготовки офицерского состава.
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