Глава Союза журналистов России надеется, что телемост состоится

"Можно только выразить сожаление, потому что это была хорошая попытка начать взаимоотношения хотя бы на таком уровне — через телеканалы, через телемост. Это была хорошая идея, надеюсь, что когда-нибудь она все-таки сработает. Надеюсь, что украинские политики придут в себя постепенно и поймут, что пора подходить к тем изменениям, которые, по сути, потребовал народ, когда выбирал нового президента", — сказал Соловьев РИА Новости.