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РИА Новости

Глава Союза журналистов России надеется, что телемост состоится

Вчера, 14:10
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сожалеет об отмене телемоста между Москвой и Киевом и выражает надежду, что когда-нибудь он все же состоится.
Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы.

"Можно только выразить сожаление, потому что это была хорошая попытка начать взаимоотношения хотя бы на таком уровне — через телеканалы, через телемост. Это была хорошая идея, надеюсь, что когда-нибудь она все-таки сработает. Надеюсь, что украинские политики придут в себя постепенно и поймут, что пора подходить к тем изменениям, которые, по сути, потребовал народ, когда выбирал нового президента", — сказал Соловьев РИА Новости.

Стремление украинского народа к разрешению конфликта с Россией, пояснил он, заметно по социологическим опросам.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18:00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Сообщение вызвало недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо".
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