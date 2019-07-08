В ВГТРК прокомментировали отмену телемоста между Россией и Украиной

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нет никаких оснований отменять телемост между телеканалами "Россия-1" и "NewsOne", заявили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

Ранее украинский телеканал "NewsOne" заявил об отмене телемоста с российским "Россия-1" из-за угроз физической расправы в адрес телеканала и коллектива.

"У ВГТРК нет никаких оснований отменять телемост" - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В свою очередь в эфире программы "Вести" телеведущая Мария Ситтель подчеркнула важность телемоста.

"Для телеканала "Россия-1" этот проект "Надо поговорить" изначально был уникальной возможностью наладить диалог между простыми людьми без участия посредников со стороны политиков. На данный момент у нашего телеканала нет намерения отменять этот эфир", - сказала Ситтель.