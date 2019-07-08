Ракетные корабли проекта "Буян-М" получат российские главные двигатели

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.

Ранее сообщалось, что изначально на корабли проекта 21631 планировалось установить четыре 16-цилиндровых двигателя немецкого производства, но после введения антироссийских санкций они были заменены на двигатели китайской компании HND.

"Со временем на корабли планируется устанавливать главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда" из Санкт-Петербурга. В программе импортозамещения планирует принимать участие и АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", - сказал Карпов в интервью РИА Новости.

Проект 21631 – малые ракетные корабли с комплексом ударного ракетного вооружения класса "река-море". От своего прототипа — малого артиллерийского корабля проекта 21630 — новые корабли отличает почти в два раза большее водоизмещение (949 тонн против 500 тонн).

Для ВМФ РФ эти корабли оборудованы установкой вертикального пуска 3С14 на 8 крылатых ракет "Калибр". По наземным целям они могут наносить удары на расстояние более 1 тысячи километров. Противокорабельные ракеты из состава комплекса "Калибр" могут поражать морские цели на расстоянии до 500 километров.

Всего серия предполагает строительство 12 кораблей до 2023 года. Корабли этого проекта "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии наносили удары ракетами "Калибр" по объектам террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии.