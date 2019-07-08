Александр Карпов: контракта с Алжиром нет, строим корабли Минобороны и ФСБ

Зеленодольский завод имени Горького сегодня строит самую широкую серию кораблей для Военно-морского флота России – линейку малых ракетных кораблей проекта 21631. Эти компактные машины, несущие грозные ракетные комплексы "Калибр", уже продемонстрировали свои возможности в Сирии. В преддверии Международного военно-морского салона гендиректор Зеленодольского завода Александр Карпов рассказал корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану о развитии серии 21631 и других кораблей, а также об их перспективах на международном рынке.

— Какое количество кораблей Зеленодольский завод планирует спустить на воду и передать ВМФ РФ в 2019 году?

— В 2019 году должны сдаваться патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" (сдан 8 июня), малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия", катер специального назначения проекта 21980 и пограничный сторожевой корабль проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский".

— Рассматривается ли вопрос увеличения линейки производства кораблей на мощностях завода? Например, кораблей более крупного водоизмещения?

— Завод готов расширять линейку производства различных проектов кораблей для Минобороны и ФСБ. Мощности завода вполне позволяют это сделать. На заводе возможно строительство кораблей более крупного водоизмещения, но все упирается в трудности перевода заказов внутренними водными путями. Есть несколько участков на реке Волга, где пока невозможно провести корабли водоизмещением более 3500 тонн. Это, например, Городецкий гидроузел в Нижегородской области. Решение по его реконструкции принято. Возможно, после проведения работ по строительству Нижегородского низконапорного гидроузла, а также реконструкции Волго-Донского канала, появится возможность перевода кораблей более крупного водоизмещения по Волге.

— С учетом однотипности проектов кораблей 21631 и 22160, строящихся на заводе, какой проект наиболее перспективен? К какому из них приковано внимание со стороны российского флота и зарубежных партнеров по ВТС?

— Корабли проектов 21631 и 22160 не однотипные. Это разные по задачам проекты. 21631 – малые ракетные корабли с комплексом ударного ракетного вооружения, класса "река-море". 22160 – патрульный корабль с авиационным вооружением. Корабли проекта 22160 оценили российские и зарубежные специалисты. Уникальность этих кораблей заключается в том, что строятся они по модульному принципу. Это позволяет менять оборудование и вооружение в зависимости от предстоящей задачи.

С учетом модульной конструкции корабля обороноспособность может быть усилена за счет размещения модулей противовоздушной, противолодочной обороны, модулей радиоэлектронной борьбы или других в зависимости от задач, поставленных перед каждым кораблем данного проекта. Поэтому внимание и российского флота, и зарубежных партнеров приковано к обоим проектам кораблей.

— Чем малые ракетные корабли проекта 21631 отличаются от кораблей предыдущего проекта 21630?

— В отличие от своего прототипа — малого артиллерийского корабля проекта 21630 — МРК имеет почти в два раза большее водоизмещение (949 тонн против 500 тонн). Корабль оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на 8 крылатых ракет "Калибр", позволяющей наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние более 1000 километров. Противокорабельные ракеты из состава комплекса "Калибр" могут поражать морские цели на расстоянии около 500 километров.

— Как применение этих кораблей в Сирии показало их боевые возможности?

— Официальное назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства, однако практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности.

— Планируется ли производство двигателей для кораблей проекта 21631 в России?

— Со временем на корабли планируется устанавливать главные двигатели производства "Коломенского завода" и завода "Звезда" из Санкт-Петербурга. В программе импортозамещения планирует принимать участие и АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького".

— На какой стадии находится строительство еще пяти кораблей проекта 21631, когда ожидаются их испытания, для какого флота они строятся?

— Корабли данного проекта строятся строго в сроки, установленные контрактами. Корабли строятся для обеспечения Черноморского и Балтийского флотов.

— Вызывает ли проект интерес со стороны зарубежных партнеров по линии ВТС?

— Для зарубежных партнеров предлагается экспортный вариант проекта 21635, заинтересованность в котором высказала Арабская Республика Египет.

— Каким вооружением, помимо крылатой ракеты "Калибр", будут оснащены строящиеся корабли проекта 21631, получат ли они крылатые ракеты "Оникс" или перспективные противокорабельные ракеты "Циркон"?

— Корабли проекта 21631 имеют большой резерв для модернизации вооружения, но вопрос вооружения кораблей в компетенции министерства обороны РФ.

— В чем тактико-технические преимущества МРК класса "река — море"? Каковы их недостатки?

— Корабли класса "река-море" способны передвигаться по рекам, озерам, лиманам и мелководным заливам. МРК проекта 21631 способны передвигаться по Волго-Донскому, Московскому, Волго-Балтийскому, Беломорско-Балтийскому каналам. Это позволяет им оперативно перебазироваться, например, из Черного моря в Балтийское по внутренним водным артериям страны, находясь в относительной безопасности. Небольшая ширина, высота и осадка корабля позволяют ему вписаться в габариты шлюзов, а также проходить под пролетами мостов Волго-Балтийского водного пути.

Класс корабля "река— море" предопределяет действия поблизости от берега или даже из рек, что не требует высокой мореходности и мощной ПВО. Такие относительно небольшие корабли, перемещаясь внутри страны по речным путям, могут пользоваться прикрытием ПВО страны, сухопутных войск, фронтовой авиации ВКС РФ. Переброска их по речным путям позволяет сильно сократить время выведения на оперативный театр боевых действий, тогда как перебазирование из Черного моря в Балтийское через Гибралтар и Ла-Манш занимает в несколько раз большее время и в военное время становится опасным.

— Есть ли планы по увеличению серии кораблей проекта 22160? Они будут строиться на Зеленодольском заводе или их строительство передадут другим предприятиям?

— Заводом в декабре 2018 года сдан министерству обороны РФ головной корабль заказа "Василий Быков", в мае 2019 года сдан первый серийный корабль "Дмитрий Рогачев", по результатам выполнения задач, поставленных перед кораблями, министерство обороны РФ рассмотрит целесообразность увеличения серии кораблей данного проекта.

В Зеленодольске налажен серийный выпуск кораблей данного проекта, и переносить строительство на другие предприятия является нецелесообразным.

— Как развивается деятельность завода на внешнем рынке на фоне действующих санкций в отношении России? Какие сейчас реализуются заказы?

— Завод под эгидой АО "Рособоронэкспорт" активно участвует в международной выставочной деятельности, представляя свою строящуюся и перспективную продукцию в рамках возможности ее поставки на экспорт. Интерес к продукции завода проявлен рядом стран Северной Африки и Юго-Восточной Азии. В настоящее время завод не имеет действующих контрактов по линии ВТС.

— Как выполняется контракт на строительство четырех кораблей проекта 22160 для Алжира?

— В ряде средств массовой информации было сообщено о подписании контракта между РФ и Алжиром о строительстве четырех кораблей проекта 22160. Данная информация не соответствует действительности, контракт подписан не был, между сторонами проводились переговоры о возможности реализации данного проекта, но до настоящего времени вопрос окончательно не решен.

— Будут ли корабли проекта 22800 поставляться во Вьетнам, Китай, Индию и другие страны Тихоокеанского региона?

— На корабли данного проекта оформлен рекламный паспорт, что дает основание презентовать данный проект иностранным делегациям при проведении выставочных мероприятий или в рамках отдельных переговоров.