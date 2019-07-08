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РИА Новости

Зеленский внес в Раду законопроект о работе Высшего антикоррупционного суда

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подал в понедельник в Верховную раду законопроект, который регулирует работу Высшего антикоррупционного суда и позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей, сообщила пресс-служба главы государства.
Верховная рада в июне 2018 года приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Киеву со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Суд должен начать работу 5 сентября.
"После начала работы Высшего антикоррупционного суда, следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции - обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды - апелляционные жалобы. В то же время ходатайства и жалобы, которые уже поступили к следственным судьям других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти дела также передаются в упомянутый суд в установленном порядке", - сообщила пресс-служба.
По состоянию на май 2019 года без предложенных президентом Зеленским изменений в вышеупомянутый суд должны попасть около 3 600 уголовных дел, из которых только 5% - в отношении коррупции среди высокопоставленных чиновников, которую расследовали детективы Национального антикоррупционного бюро. "После принятия соответствующих предложений Высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты смогут избежать чрезмерной нагрузки, а значит будут оперативно принимать решения по коррупции чиновников", - добавили в пресс-службе.
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