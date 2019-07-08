Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne заявил, что отменяет телемост с российским "Россия 1" из-за угроз.

"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей <...> привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака", — говорится в сообщении СМИ.

Также звучали прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких, которые возвращают Украину "во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", уточнили в NewsOne.

"Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно", — заключили в компании.

На 12 июля был запланирован телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между украинским и российским народами.

Инициатива вызвала возмущение в Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии бывшего президента страны Петра Порошенко и у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.