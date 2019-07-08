Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne заявил, что отменяет телемост с российским "Россия 1" из-за угроз.
"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей <...> привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака", — говорится в сообщении СМИ.
Также звучали прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких, которые возвращают Украину "во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", уточнили в NewsOne.
"Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно", — заключили в компании.
Вчера, 17:15Над пропастью во лжи
На 12 июля был запланирован телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между украинским и российским народами.
Инициатива вызвала возмущение в Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии бывшего президента страны Петра Порошенко и у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.
В Кремле, напротив, поддержали идею провести телемост. "Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял", — прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.