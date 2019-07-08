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РИА Новости

Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз

Вчера, 13:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредвыборная акция в Киеве
Предвыборная акция в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Предвыборная акция в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Украинский телеканал NewsOne заявил, что отменяет телемост с российским "Россия 1" из-за угроз.
"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей <...> привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака", — говорится в сообщении СМИ.
Также звучали прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких, которые возвращают Украину "во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", уточнили в NewsOne.

"Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно", — заключили в компании.

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Над пропастью во лжи
На 12 июля был запланирован телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между украинским и российским народами.
Инициатива вызвала возмущение в Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии бывшего президента страны Петра Порошенко и у нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.
В Кремле, напротив, поддержали идею провести телемост. "Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял", — прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Ситуация на УкраинеNewsOneРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Эта отмена и трусливая реакция украинской "элиты" лучше самого моста показала их суть как украинцам,так и россиянам. Дело сделано! Теперь пусть эти шавки снова лают,но все уже видели,как они убегали,поджав хвосты.
8 июля, 13:23
и иван иванов первый
12650006
Как этот поступок в стиле трамп-дипломатии :))) Вначале наобещать с три короба, а потом кинуть
8 июля, 13:17
Не лайкаю либерастов
53223008
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