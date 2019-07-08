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РИА Новости

Опрос показал снижение числа поддерживающих партию Зеленского

Вчера, 12:57
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось с 42,3% до 41,6%, говорится в результатах опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
"Среди, тех избирателей, которые намерены участвовать в голосовании 21 июля и уже определились со своим выбором, 41,6% намерены отдать голос за партию "Слуга народа", 13,7% - за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, 8,5% - "Европейскую солидарность" Петра Порошенко", - заявила на брифинге председатель правления института Ольга Балакирева, трансляцию вел телеканал "112 Украина".
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По данным опроса, партию Юлии Тимошенко "Батькивщина" поддерживают 7,7% респондентов, еще 7,5% избирателей готовы проголосовать за партию "Голос" Святослава Вакарчука. Другие партии, судя по результатам опроса, пока не могут пересечь 5% проходной барьер.
Исследование проводилось методом личного интервью среди населения в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Было опрошено 2 тысячи респондентов, погрешность составляет 1,2-2,2%.
Ранее в четверг, 4 июля, Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные своего опроса. Согласно ним, партию "Слуга народа" поддерживают 42,3% респондентов, "Оппозиционную платформу – За жизнь" 13,4%, "Европейскую солидарность" 8,3%, "Голос" 7,2%, а "Батькивщину" 7,2% жителей Украины.
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