Опрос показал снижение числа поддерживающих партию Зеленского

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" продолжает лидировать в рейтинге, однако число поддерживающих ее избирателей снизилось с 42,3% до 41,6%, говорится в результатах опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

"Среди, тех избирателей, которые намерены участвовать в голосовании 21 июля и уже определились со своим выбором, 41,6% намерены отдать голос за партию "Слуга народа", 13,7% - за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, 8,5% - "Европейскую солидарность" Петра Порошенко", - заявила на брифинге председатель правления института Ольга Балакирева, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

По данным опроса, партию Юлии Тимошенко "Батькивщина" поддерживают 7,7% респондентов, еще 7,5% избирателей готовы проголосовать за партию "Голос" Святослава Вакарчука. Другие партии, судя по результатам опроса, пока не могут пересечь 5% проходной барьер.

Исследование проводилось методом личного интервью среди населения в возрасте 18 лет и старше на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Было опрошено 2 тысячи респондентов, погрешность составляет 1,2-2,2%.