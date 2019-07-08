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РИА Новости

Путин и Эрдоган обсуждали поставки С-400 во время телефонного разговора

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсуждали вопросы поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 во время телефонного разговора, сообщил в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Они упоминались, безусловно. Сделка, находящаяся на стадии реализации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Эрдоган во время телефонного разговора поставки С-400.
Пресс-секретарь подчеркнул, что ситуация с поставками С-400 в Турцию находится "на должной стадии".
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Вчера, 11:44
Российские С-400 готовят к отправке в Турцию, заявил Эрдоган
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Мевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»F-35Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
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