Путин встретится с главой Дагестана

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встретится с главой Дагестана Владимиром Васильевым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Из публичных мероприятий: сегодня президент примет Васильева - руководителя Дагестана, который уже поправился, уже вышел на работу. Естественно, Дагестан для президента - это особый регион, особое внимание, поэтому такая очередная сверка часов. Сегодня также мы проинформируем вас о телефонном разговоре международном", - сказал Песков журналистам.
25 июня, 11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве