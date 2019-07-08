Путин встретится с главой Дагестана

"Из публичных мероприятий: сегодня президент примет Васильева - руководителя Дагестана, который уже поправился, уже вышел на работу. Естественно, Дагестан для президента - это особый регион, особое внимание, поэтому такая очередная сверка часов. Сегодня также мы проинформируем вас о телефонном разговоре международном", - сказал Песков журналистам.