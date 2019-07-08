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РИА Новости

Путин встретится с главой Дагестана

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор и встретится с главой Дагестана Владимиром Васильевым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Из публичных мероприятий: сегодня президент примет Васильева - руководителя Дагестана, который уже поправился, уже вышел на работу. Естественно, Дагестан для президента - это особый регион, особое внимание, поэтому такая очередная сверка часов. Сегодня также мы проинформируем вас о телефонном разговоре международном", - сказал Песков журналистам.
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Владимир ВасильевДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияДагестанПолитика
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