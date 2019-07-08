Путин не обсуждал с полпредом Цукановым дело его помощника

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе, который подозревается в госизмене, но встреч с полпредом Николаем Цукановым по этому вопросу он не проводил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В пятницу ФСБ сообщила о задержании Александра Воробьева по статье 275 УК РФ (государственная измена). Служба ходатайствовала в Лефортовском суде Москвы о его аресте, и там выяснилось, что подозреваемый - помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Воробьев заключен под стражу на два месяца.