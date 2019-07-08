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РИА Новости

Путин не обсуждал с полпредом Цукановым дело его помощника

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время обращения к строителям, добровольцам и жителям бамовских городов и посёлков по случаю 45-летия с начала строительства БАМа. 7 июля 2019
Владимир Путин во время обращения к строителям, добровольцам и жителям бамовских городов и посёлков по случаю 45-летия с начала строительства БАМа. 7 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе, который подозревается в госизмене, но встреч с полпредом Николаем Цукановым по этому вопросу он не проводил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В пятницу ФСБ сообщила о задержании Александра Воробьева по статье 275 УК РФ (государственная измена). Служба ходатайствовала в Лефортовском суде Москвы о его аресте, и там выяснилось, что подозреваемый - помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова. Воробьев заключен под стражу на два месяца.
"Нет, они не встречались. Каких-либо встреч на этот счет не было ... Естественно, президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу",- сказал Песков журналистам в понедельник.
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
6 июля, 12:20
Подозреваемого в госизмене помощника полпреда поместили в "Лефортово"
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПроисшествия
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