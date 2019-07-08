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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею провести телемост между Москвой и Киевом

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ эфирной аппаратной первой студии программы "Вести"
В эфирной аппаратной первой студии программы Вести
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Кремль приветствует инициативу "России 1" и украинского телеканала News One провести телемост, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял. И это общение и прямо и опосредованно продолжается. И поэтому, конечно, подобная инициатива, нам кажется, только заслуживает высокой оценки".

Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Дмитрий Песков
Ранее в пресс-службе ВГТРК заявили, что на 12 июля между студиями каналов "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве запланирован телемост "Надо поговорить". С российской стороны ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов.
Представители NewsOne назвали выход на открытый диалог с Москвой профессиональным долгом и подчеркнули, что около 70% жителей Украины ждут прямых переговоров с Россией.
Оператор во время прямого эфира
Вчера, 10:19
В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
Однако, по мнению Владимира Зеленского, идея провести телемост между двумя странами — дешевый, но опасный "пиар-ход", который может разделить Украину "на два лагеря".
В украинском Союзе журналистов также негативно отреагировали на инициативу СМИ, а депутаты Верховной рады потребовали созвать Совет национальной безопасности и обороны.
Российская телеведущая Мария Ситтель, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что такая реакция Киева ожидаема. Она подчеркнула, что цель программы — "поговорить без политиков, без посредников, без помощников", и хотя телемост будет посвящен дальнейшему развитию отношений двух стран, спорные политические вопросы в эфире постараются не затрагивать.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
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Телемост Россия - УкраинаДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я не вижу смысла в каком-либо "мосте" пока обстреливают и уничтожают Донбасс. Пока гибнут люди. Вы можете себе это представить: мирные бла-бла-бла пока от грохота канонад сотрясаются окраины Донецка?
8 июля, 12:41
kkar-olga
1821100
Телемост нужен между Киевом, Донецком и Луганском. Там проблема. Потом ещё между Украиной и Крымом.
8 июля, 13:07
валера удовиченко
1620100
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