В Кремле прокомментировали идею провести телемост между Москвой и Киевом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Кремль приветствует инициативу "России 1" и украинского телеканала News One провести телемост, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Несмотря на все, скажем так, политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял. И это общение и прямо и опосредованно продолжается. И поэтому, конечно, подобная инициатива, нам кажется, только заслуживает высокой оценки". Дмитрий Песков

Ранее в пресс-службе ВГТРК заявили, что на 12 июля между студиями каналов "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве запланирован телемост "Надо поговорить". С российской стороны ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов.

Представители NewsOne назвали выход на открытый диалог с Москвой профессиональным долгом и подчеркнули, что около 70% жителей Украины ждут прямых переговоров с Россией.

Однако, по мнению Владимира Зеленского, идея провести телемост между двумя странами — дешевый, но опасный "пиар-ход", который может разделить Украину "на два лагеря".

В украинском Союзе журналистов также негативно отреагировали на инициативу СМИ, а депутаты Верховной рады потребовали созвать Совет национальной безопасности и обороны.