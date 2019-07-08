Ситтель прокомментировала реакцию украинских политиков на анонс телемоста

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Телеведущая Мария Ситтель не удивлена негативной реакцией украинских политиков на анонс телемоста между Россией и Украиной и считает, что сторонам просто "нужно сесть, как в семье, и поговорить".

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18:00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым — с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо".

"Мы, конечно, видим, что происходит, и мы не удивлены, что такую реакцию вызвал сам факт появления сообщения об эфире. Политики разговаривают на своем языке, а мы постараемся разговаривать на своем. Нам самое главное — просто поговорить без политиков, без посредников, без помощников. Просто нужно сесть, как в семье, и поговорить", — сказала Ситтель РИА Новости.

Телеведущая добавила, что политические вопросы, вызывающие споры, в эфире постараются обойти стороной.

"Мы будем говорить о том, что нас объединяет, мы будет говорить о том, как нам развиваться дальше, мы будем пытаться выходить из конфликта", — пояснила она.

Телемост, отметила Ситтель, важен и лично для нее: ее семья очень тесно связана с Украиной.