Жириновский назвал цель обострения в Грузии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Одна из целей обострения ситуации в Грузии – ухудшить до предела отношения Москвы и Тбилиси, чтобы подготовить почву для размещения в Грузии американской военной авиации, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Одна из целей обострения ситуации в Грузии – окончательно выдавить оттуда русских, ухудшить до предела отношения Москвы и Тбилиси, чтобы подготовить почву для размещения в Грузии американской военной авиации, которую впоследствии можно будет использовать для бомбардировок Ирана", - написал Жириновский в своём Telegram -канале.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов).