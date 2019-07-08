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РИА Новости

Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас", — сказал он.
Украинский лидер добавил, что в саммите также должны принять участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.
"Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе", — уточнил тему Зеленский.
Инициатива возникла после анонса телемоста "Надо поговорить" между украинским и российским телеканалами.
В Кремле уже отреагировали на предложение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.
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2 июля, 14:10
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Владимир ПутинВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
Наивный такой...а самому один на один с ВВП страшно?
8 июля, 12:34
Сергей Уткин
3393510115
Где предложил? В твиттере? Так ВВП не сидит от безделья в соцсетях
8 июля, 12:53
Не лайкаю либерастов
3073500520
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