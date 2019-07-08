Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

Политолог рассказал, где "лежит ключ" к диалогу Киева с Москвой Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение о том, кому следует сделать первый шаг навстречу.