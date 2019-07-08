Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас", — сказал он.
Украинский лидер добавил, что в саммите также должны принять участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.
"Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе", — уточнил тему Зеленский.
Инициатива возникла после анонса телемоста "Надо поговорить" между украинским и российским телеканалами.
В Кремле уже отреагировали на предложение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве его рассмотрят, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.