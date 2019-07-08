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РИА Новости

Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией

09:52
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНьюсрум телеканала "Россия 1"
Ньюсрум телеканала Россия 1
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ньюсрум телеканала "Россия 1". Архивное фото
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.
Там также добавили, что около 70% людей на Украине ждут прямых переговоров с Москвой.
На 12 июля запланирован телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ВГТРК.
С российской стороны ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов.
“Идея <...> вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей. Они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события", — сказали в NewsOne.
В украинском СМИ отметили, что предыдущая и нынешняя киевские власти бездействуют, в то время как в Донбассе каждый день гибнут люди.
"И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира”, — говорится в заявлении телеканала.
При этом подчеркивается, что телемост проведут без политики и без политиков.
Инициатива СМИ вызвала возмущение в Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии бывшего президента страны Петра Порошенко.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
2 июля, 14:10
Политолог рассказал, где "лежит ключ" к диалогу Киева с МосквойКиеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины Леонид Кравчук. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение о том, кому следует сделать первый шаг навстречу.
961262010
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NewsOneАндрей МалаховВГТРКВерховная Рада УкраиныМоскваРоссияУкраинаВ мире
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