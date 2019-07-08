Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. На украинском телеканале NewsOne заявили, что считают выход на открытый диалог с Россией журналистским долгом.

Там также добавили, что около 70% людей на Украине ждут прямых переговоров с Москвой.

На 12 июля запланирован телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ВГТРК.

С российской стороны ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов.

“Идея <...> вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны наших зрителей. Они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события", — сказали в NewsOne.

В украинском СМИ отметили, что предыдущая и нынешняя киевские власти бездействуют, в то время как в Донбассе каждый день гибнут люди.

"И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира”, — говорится в заявлении телеканала.

При этом подчеркивается, что телемост проведут без политики и без политиков.