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РИА Новости

СБУ призвала наказать СМИ, которые решили провести телемост с Москвой

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины предлагает на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос введения санкций против телеканалов "112. Украина" и NewsOne из-за телемоста с РФ.
Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, 12 июля в 18.00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. При этом украинский союз журналистов выразил возмущение проведением телемоста, СНБО Украины призвал не паниковать.
"Инициировать перед президентом Украины, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины, на котором… принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112. Украина" и NewsOne", - говорится в сообщении.
Ведомство предупредило телеканалы "112. Украина", NewsOne и ZIK об ответственности в связи с планами провести телемост. Также спецслужба попросила  Антимонопольный комитет Украины реализовать меры "по демонополизации информационного пространства" со стороны медиахолдинга, в который входят указанные украинские телеканалы.
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Ранее партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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