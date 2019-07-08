Грузинская певица Теона Контридзе не планирует отменять концерты в России

ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Проживающая в Москве грузинская джазовая певица Теона Контридзе сообщила РИА Новости, что не планирует отменять концерты в России.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе написала в Facebook, что отменяет концерты в России.

"В концертном зале "Мир" на Цветном бульваре 5 октября состоится концерт. Я не планирую ничего отменять и в обычном режиме встречусь со своей публикой. Я живу в Москве и не вижу в этом никакой проблемы", - сказала Контридзе.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.