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РИА Новости
Культура

Грузинская певица Теона Контридзе не планирует отменять концерты в России

Вчера, 12:05
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ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Проживающая в Москве грузинская джазовая певица Теона Контридзе сообщила РИА Новости, что не планирует отменять концерты в России.
Ранее грузинская певица Нино Катамадзе написала в Facebook, что отменяет концерты в России.
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"В концертном зале "Мир" на Цветном бульваре 5 октября состоится концерт. Я не планирую ничего отменять и в обычном режиме встречусь со своей публикой. Я живу в Москве и не вижу в этом никакой проблемы", - сказала Контридзе.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 08:00
"Русофобия заменила национальную идею". Когда закончатся протесты в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Микрофон телекомпании Рустави-2
Вчера, 12:03
"Свобода выражения"? Грузинское телевидение пробивает дноВедущий грузинского телеканала "Рустави 2" весьма нелепо опозорил компанию, выругавшись в адрес президента РФ. Не оценил этот эпатаж даже Михаил Саакашвили.
Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии был из России.
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КультураСкандал вокруг "Рустави 2"РоссияГрузия
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