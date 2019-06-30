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РИА Новости
Культура

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе
Грузинская певица Нино Катамадзе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.
На прошлой неделе Катамадзе спела в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", что вызвало критику со стороны грузинского общества.
"Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!" — написала она в фейсбуке.
Певица также поддержала требование демонстрантов об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.
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В Тбилиси и других грузинских городах больше недели проходят массовые протесты. Поводом к митингам стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После того как на мероприятии депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел в кресло спикера грузинского парламента, радикалы начали штурм здания. Тогда при столкновениях с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Митингующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, освобождения задержанных активистов и отставки главы МВД. Все требования, за исключением отставки министра, уже выполнены.
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На прошлой неделе Владимир Путин подписал постановление о запрете российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля, а на следующий день Минтранс запретил грузинским перевозчикам полеты в Россию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва отменит запрет после нормализации отношений.
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КультураНино КатамадзеГрузия
Популярные комментарии
Вай! Как теперь жить то? Обеспокоен, прямо кушать не могу! Кстати, а кто эта дамочка?
30 июня, 18:29
Сергей Серый
5536412112
А что поменялось? До этого зачем выступала?
30 июня, 18:29
nKnakis Kamakis
421402108
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