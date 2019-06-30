Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.

На прошлой неделе Катамадзе спела в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", что вызвало критику со стороны грузинского общества.

"Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!" — написала она в фейсбуке.

Певица также поддержала требование демонстрантов об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Протесты в Грузии

В Тбилиси и других грузинских городах больше недели проходят массовые протесты. Поводом к митингам стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После того как на мероприятии депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел в кресло спикера грузинского парламента, радикалы начали штурм здания. Тогда при столкновениях с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Митингующие требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе, освобождения задержанных активистов и отставки главы МВД. Все требования, за исключением отставки министра, уже выполнены.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "оккупантом и врагом". Премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными. По мнению главы российского правительства, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.