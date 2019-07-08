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РИА Новости

Власти начали выплаты пострадавшим от подтопления жителям Канска

Вчера, 12:00
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© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю Ситуация в Канске Красноярского края. 3 июля 2019
Ситуация в Канске Красноярского края. 3 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Первые выплаты перечислены пострадавшим от подтопления жителям Канска Красноярского края, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на главу Минсоцразвития края Ирину Пастухову.
"На настоящее время принято 412 заявлений от жителей Канска. Сегодня будут перечислены средства по первым 92 рассмотренным заявлениям на выплаты до 10 тысяч на человека в связи с трудной жизненной ситуацией", - цитирует пресс-служба Пастухову.
В пресс-службе правительства уточнили, что на сегодня обследовано 137 объектов в Канске - около 80% от общего количества подтопленных жилых домов. Оставшиеся домовладения специалисты соцзащиты планируют обойти в ближайшие 2-3 дня после того, как завершится откачка воды.
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Ранее краевые власти сообщили, что все пострадавшие от паводка семьи получат максимально возможную выплату из резервного фонда – 50 тысяч рублей. Кроме того, жители могут рассчитывать на получение 10 тысяч рублей – единовременной адресной помощи из-за трудной жизненной ситуации.
Также помощь будет оказана потерявшим в паводке урожай с приусадебных участков. Организован прием заявок на обеспечение пострадавших древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. В данный момент ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, ситуация находится под контролем. Из-за большого объема осадков в Приангарье и Красноярском крае на реках Кан, Бирюса, Тасеева, Усолка, Агул, Уда сформировался дождевой паводок. Было подтоплено несколько региональных дорог и населенных пунктов.
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Красноярский крайКанскПроисшествия
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