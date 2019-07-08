Власти начали выплаты пострадавшим от подтопления жителям Канска

КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Первые выплаты перечислены пострадавшим от подтопления жителям Канска Красноярского края, сообщается на Первые выплаты перечислены пострадавшим от подтопления жителям Канска Красноярского края, сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на главу Минсоцразвития края Ирину Пастухову.

"На настоящее время принято 412 заявлений от жителей Канска. Сегодня будут перечислены средства по первым 92 рассмотренным заявлениям на выплаты до 10 тысяч на человека в связи с трудной жизненной ситуацией", - цитирует пресс-служба Пастухову.

В пресс-службе правительства уточнили, что на сегодня обследовано 137 объектов в Канске - около 80% от общего количества подтопленных жилых домов. Оставшиеся домовладения специалисты соцзащиты планируют обойти в ближайшие 2-3 дня после того, как завершится откачка воды.

Ранее краевые власти сообщили, что все пострадавшие от паводка семьи получат максимально возможную выплату из резервного фонда – 50 тысяч рублей. Кроме того, жители могут рассчитывать на получение 10 тысяч рублей – единовременной адресной помощи из-за трудной жизненной ситуации.

Также помощь будет оказана потерявшим в паводке урожай с приусадебных участков. Организован прием заявок на обеспечение пострадавших древесиной для строительства, ремонта, реконструкции и отопления домов.