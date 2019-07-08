Российские С-400 готовят к отправке в Турцию, заявил Эрдоган

"Подготовка к отправке С-400 в нашу страну продолжается. Есть даты, о котором мы договорились с российской стороной, но не заставляйте меня их называть, это некорректно. Где ЗРК будут размещены в Турции? Этим занимаются соответствующие ведомства: Минобороны, Генштаб. Они примут решение", - сказал Эрдоган журналистам.