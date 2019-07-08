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РИА Новости

Российские С-400 готовят к отправке в Турцию, заявил Эрдоган

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Российская сторона ведет подготовку к отправке в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в понедельник.
Как заявил в минувший четверг его пресс-секретарь Ибрагим Калын, поставки С-400 в Турцию начнутся в ближайшие дни.
"Подготовка к отправке С-400 в нашу страну продолжается. Есть даты, о котором мы договорились с российской стороной, но не заставляйте меня их называть, это некорректно. Где ЗРК будут размещены в Турции? Этим занимаются соответствующие ведомства: Минобороны, Генштаб. Они примут решение", - сказал Эрдоган журналистам.
По словам турецкого лидера, поставлять российские системы ПВО будут самолетами. Он выразил надежду, что размещение в Турции ЗРК С-400 "пойдет на пользу стране и всему региону".
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Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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С-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганБезопасность
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