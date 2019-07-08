Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

"Мы, конечно, видим, что происходит, и мы не удивлены, что такую реакцию вызвал сам факт появления сообщения об эфире. <...> Нам самое главное — просто поговорить без политиков, без посредников, без помощников. Мы будем говорить о том, что нас объединяет, <...> мы будем пытаться выходить из конфликта", — сказала она.