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РИА Новости

Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

Вчера, 11:36
119796
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские националисты потребовали от Владимира Зеленского ответить на решение телеканала NewsOne провести телемост с "Россией 1".
Как сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Рады Андрей Билецкий, запланированный на эту пятницу телемост с Москвой представляет собой информационную диверсию, цель которой — "символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России".

"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ <...> лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента", — написал Билецкий в своем блоге для "Украинской правды".

Ранее в пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что 12 июля между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве проведут телемост "Надо поговорить". С российской стороны ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов.
Представители NewsOne назвали выход на открытый диалог с Москвой профессиональным долгом и подчеркнули, что около 70 процентов жителей Украины ждут переговоров с Россией.
В эфирной аппаратной первой студии программы Вести
Вчера, 11:23
Митингующие в Киеве требуют отменить проведение телемоста с Москвой
Однако в украинском Союзе журналистов негативно отреагировали на инициативу представителей СМИ, а депутаты Верховной рады потребовали созвать Совет национальной безопасности и обороны. Глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики украинского парламента Виктория Сюмар заявила, что NewsOne могут лишить лицензии.
Мария Ситтель, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что такая реакция Киева ожидаема.

"Мы, конечно, видим, что происходит, и мы не удивлены, что такую реакцию вызвал сам факт появления сообщения об эфире. <...> Нам самое главное — просто поговорить без политиков, без посредников, без помощников. Мы будем говорить о том, что нас объединяет, <...> мы будем пытаться выходить из конфликта", — сказала она.

Телеведущая подчеркнула, что, хотя телемост будет посвящен дальнейшим взаимоотношениям России и Украины, спорные политические вопросы в эфире постараются обойти стороной.
Ньюсрум телеканала Россия 1
Вчера, 09:52
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
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Обсудить 110
Телемост Россия - УкраинаСитуация на УкраинеПартия Национальный корпус (Украина)Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот теперь и настал "момент истины"-кто ты есть,президент всей Украины,или галицайский прихвостень.
8 июля, 11:59
Валентин Гусятин
14040002
С таким полыханием пятых точек никакие морозы не страшны! Даёшь освоение Марса на задней тяге! )))))
8 июля, 11:40
Сергей Серый
45540004
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