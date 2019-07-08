Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинские националисты потребовали от Владимира Зеленского ответить на решение телеканала NewsOne провести телемост с "Россией 1".
Как сообщил лидер партии "Национальный корпус", депутат Рады Андрей Билецкий, запланированный на эту пятницу телемост с Москвой представляет собой информационную диверсию, цель которой — "символически поставить Украину в унизительное положение раскаяния и капитуляции перед силой России".
"Мы даем Владимиру Зеленскому сутки, чтобы адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве. Ответ <...> лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента", — написал Билецкий в своем блоге для "Украинской правды".
Ранее в пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что 12 июля между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве проведут телемост "Надо поговорить". С российской стороны ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов.
Представители NewsOne назвали выход на открытый диалог с Москвой профессиональным долгом и подчеркнули, что около 70 процентов жителей Украины ждут переговоров с Россией.
Однако в украинском Союзе журналистов негативно отреагировали на инициативу представителей СМИ, а депутаты Верховной рады потребовали созвать Совет национальной безопасности и обороны. Глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики украинского парламента Виктория Сюмар заявила, что NewsOne могут лишить лицензии.
Мария Ситтель, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что такая реакция Киева ожидаема.
"Мы, конечно, видим, что происходит, и мы не удивлены, что такую реакцию вызвал сам факт появления сообщения об эфире. <...> Нам самое главное — просто поговорить без политиков, без посредников, без помощников. Мы будем говорить о том, что нас объединяет, <...> мы будем пытаться выходить из конфликта", — сказала она.
Телеведущая подчеркнула, что, хотя телемост будет посвящен дальнейшим взаимоотношениям России и Украины, спорные политические вопросы в эфире постараются обойти стороной.