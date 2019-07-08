Глава СНБО выступил за введение двойного гражданства на Украине, но не с РФ

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что выступает за введение в стране двойного гражданства, но считает, что нельзя признавать двойное гражданство с РФ. Сейчас на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.