Глава СНБО выступил за введение двойного гражданства на Украине, но не с РФ

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Данилюк поддерживает идею введения двойного гражданства, но не с Россией.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что выступает за введение в стране двойного гражданства, но считает, что нельзя признавать двойное гражданство с РФ. Сейчас на Украине официально разрешено иметь только одно гражданство.
"Я считаю, что это (двойное гражданство – Прим. ред.) абсолютно искусственное ограничение. И в будущем новая генерация политиков, я считаю, это неправильно, иметь только одно гражданство. Чтобы было это условие. Есть много политиков и стран в Европе, где это не является обязательным. Но, конечно, иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым. Надо готовиться к тому, что мир глобальный" - сказал Данилюк в интервью в программе "ТСН.Неделя" на телеканале 1+1.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.